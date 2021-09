Digita investoi datakeskusliiketoimintaansa Pasilan tietoliikennekeskittymässä. Uusi konesali sijaitsee nykyisten konesalitilojen välittömässä läheisyydessä ja se tarjoaa erinomaisilla yhteyksillään digitaalisten palveluiden vaatimaa reagointikykyä ja erinomaista vasteaikaa.

Atlas VPN -tiimin esittämien tietojen mukaan tietoverkkorikolliset aloittivat lähes 5,4 miljoonaa hajautettua palvelunestohyökkäystä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Määrä on 11 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.

Nopeat 5G-signaalit tarvitsevat paljon muitakin komponentteja kuin monimutkaisia radioita ja tehokkaita kantataajuusprosessoreita. Nopeat signaalit on pystyttävä kuljettamaan eheänä tukiasemakorteille. Tähän tarpeeseen Molex on tuonut uuden 5G25-sarjan, joka vastaa millimetrialueen sovelluksten tarpeisiin.

Järjestelmäpiirien analogiaosien suunnittelu on aina ollut työlästä. Erityisen hankalaa on useiden eri tehoalueiden simulointi. Siemens Digital Software on nyt esitellyt työkalun, joka lupaa mullistaa tehonsyötön analyysin kaikenkokoisissa suunnitteluissa. Työkalu on nimeltään mPower.

Nyt Aalto-yliopiston ja Suomen tekoälykeskus FCAI:n tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, joka auttaa löytämään helpommin ne sisällöt, joiden äärelle yleisö haluaa pysähtyä. Ubicomp-konferenssissa esitelty menetelmä löytää kiinnostuksen kohteet ilman silmänliikkeitä mittaavia antureita tai työläitä kyselytutkimuksia.

Uusia arkkitehtuureja radio- ja liitäntäverkoille tarvitaan, koska uudet 5G NR -verkkomääritykset muuttuvat jatkuvasti. Vaikka 5G NR -arkkitehtuuri sisältää uusia taajuuksia ja massiivisia MIMO-antenneja (mMIMO), vastaavan liitäntäverkkoarkkitehtuurin on myös kehityttävä pystyäkseen toteuttamaan 5G:n lupaamat palvelut.

Helsingissä avattiin eilen Huawein tutkimuskeskukseen tulevat Digital Finance and Security Innovation Lab eli Fin²Sec-innovaatiokeskus. Yhtiön kuluttajaryhmää Pohjois-Euroopassa vetävän Derek Yun (kuvassa) mukaan tarkoituksena on kehittää ratkaisuja pankki- ja rahoitusalan yleisimpiin haasteisiin. - Haluamme kehittää uusia ideoita, jotka tarjoavat ratkaisuja nykypäivän kuluttajien tarpeisiin.

Eltel ja datakeskusyritys Equinix ovat yhteistyössä rakentaneet yhden Suomen merkittävimmistä yhtenäisistä valokuituverkon runkoyhteyksistä. Vajaa 10 kilometriä pitkä runkolinja yhdistää Equinixin datakeskuskampuksen Espoon Sinimäessä Helsingin Pasilassa sijaitsevaan verkon solmupisteeseen. HE6- ja HE7 -datakeskukset ovat osa Equinixin kasvavaa kansainvälistä datakeskusverkostoa.

Teknologiayhtiö Reaktor rekrytoi Lissabonissa huippuosaajia työskentelemään kansainvälisissä projekteissaan. - Lissabonista alkaa kansainvälisen skaalautumisemme uusi vaihe, ja lisää on tulossa, yhtiön toimitusjohtaja Sampo Pasanen sanoo.

Apple esitteli viikko sitten uudet iPhone 13 -puhelimensa. Laitteet ovat jo saaneet paljon kehuja ja nyt verkkoon ovat ilmestyneet ensimmäiset purkuanalyysit. iFixitin analyysi paljastaa, että Apple on trimmannut FaceID- eli Depth Sensing -moduuliaan, joka tuo kuuluisan ”loven” iPhonen näytön yläreunaan.