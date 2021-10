HMD yllättää monet Nokia-tabletilla

Nokia-puhelinten valmistaja HMD Global vie legendaarisen nimen nyt suuremmille näytöille. Nokia T20 on yhtiön ensimmäinen tabletti. Ajatus uuden Android-tabletin tuomisesta markkinoille kuulostaa pähkähullulta, mutta HMD:llä saattaa olla ideassaan järkeä. Ison riskin se toki ottaa.

Pähkähulluksi idean voi nimetä siksi, että tablettimarkkina ”piikkasi” jo vuonna 2011. Silloin laitteita myytiin 230 miljoonaa. Sen jälkeen luvut ovat olleet pienempiä, vaikka viime vuonna kasvua tulikin aiempaan. Hulluksi idean tekee sekin, että Applea lukuun ottamatta on vaikea uskoa juuri kenenkään tekevän tableteilla rahaa.

HMD haluaa kääntää tämän Android-tablettien kurimuksen ja tehdä sen vielä edullisilla malleilla. T20 maksaa wifi-versiona alkaen 229 euroa ja 4G-modeemilla terästettynä 269 euroa. Muistia wifi-versiossa on 3+32 gigatavua ja LTE-mallissa 4+64 gigatavua. Näyttö on 2K-laatuinen ja erittäin terävä. Netflixiä jaksaa katsoa pidempäänkin.

Moottorina tabletissa on entisen Spreadtrumin eli nykyisen Unisocin T610-järjestelmäpiiri. Kyse on pari vuotta vanhasta 12 nanometrin prosessissa valmistetusta 8-ytimisestä Arm-suorittimesta, joka on saanut kehuja hyvästä hinta-suorituskykysuhteestaan. Viikon testin perusteella prosessorin teho on varsin riittävä, tosin laitetta ei rääkättykään millään high end -pelillä.

Rankkaan pelaamiseen T20 ei olekaan suunniteltu. Maajohtaja Kati Tammi ja tuotemarkkinoinnista vastaava Juha Werkkala alleviivasivat sitä, miten T20 sopii erityisesti yrityskäyttöön: sujuvaksi videoneuvottelujen työkaluksi. - 8200 milliampeeritunnin akku riittää 7 tunnin videopalavereihin, he hehkuttivat.

Nokia T20 tulee tarjolle Nokia-puhelimien vahvuuksilla. Käyttöjärjestelmäpäivityksiä luvataan kahdeksi vuodeksi, tietoturvapäivityksiä kolmeksi. Nokia-tyyliin käytössä on puhdas Android, mikä saattaa olla T20:n ysi suurimpia vahvuuksia. Kun käyttöliittymään ei ole ahdettu erilaisia valmistajakohtaisia brändisovelluksia, laitteen koodi pysyy siistinä. Toivottavasti tämä pitää käytännössä kaikkien Android-tablettien perusvian eli nopean hidastumisen, ”tahmaantumisen” tiessään.

Laitteen designista vastaa Nokia-puhelimien muotokielestä vastaava Mika Mahonen. Jälki on hienoa: laadukkaan oloinen hiekkapuhallettu pinta, hieno mustista ja harmaista erottuva Ocean Blue -väri ja ylipäätään laadukas design. T20 vaikuttaa kalliimmalta kuin onkaan. Puutteitakin on. Kameroiden resoluutio, erityisesti etukameran 5 megapikseliä on vaatimaton. 5G-tukea ei vielä ole, mutta ei sille taitaisi vielä olla isoa kysyntääkään, ainakaan maailmalla. ”Pikalataus” tarkoittaa enimmillään 15 watin lataustehoa, joten ison akun täyttäminen kestää kauan.

Isoja kysymysmerkkejä tabletin taivaalla eittämättä on. Vetääkö koko markkina ylipäätään? Voiko brutaalisti kilpailluilla markkinoilla tehdä rahaa? Houkuttaako perinteinen Nokia-brändi yhä kuluttajaa? Innostuvatko yritykset? Kysymykset ovat pitkälti samoja, joita HMD kysyy itseltään puhelimissakin.

Lopulta tuomion antaa kuluttaja. Itse tabletissa ei ole mitään sellaista, joka estäisi menestymistä.