Kiina voisi rampauttaa maailman puolijohdetuotannon

Moni luulee, että ilmastonmuutos on tämän hetken suurin kansainvälinen poliittinen kysymys. Suurin ja vakavin uhka lännelle on kuitenkin Taiwanin tilanne. Mikäli Kiina toteuttaisi uhkauksensa ja ottaisi Taiwanin hallintaansa, se käytännössä lamauttaisi läntisen puolijohdetuotannon useiksi vuosiksi.

Viime aikoina jännitteet Taiwanin alueella ovat osoittaneet kiristymisen merkkejä. Kiinalaiset lentokoneet ovat rikkoneet maan ilmatilaa ja amerikkalaislaivat ovat partioineet alueella. Syy on lopulta yksinkertainen: Taiwanissa valmistetaan valtaosa maailman edistyneimmistä puolijohteista. Jos puhelimesi ei ole Samsung, sen prosessori on kotoisin Taiwanista TSMC:n tehtailta.

Tutkimuslaitos IC Insightin tilasto kertoo tästä selvää kieltään. Alle 10 nanometrin piirien tuotannossa tehdään Taiwanissa 62,8 prosenttia. Loput 37,2 prosenttia tapahtuu Koreassa. Yhdysvalloissa, Japanissa, Euroopassa tai Kiinassa ei ole tehtaita, joissa voitaisiin tehdä 10 nanometrin tai sitä edistyneempiä piirejä.

Taiwanissa on varsin vähän yritysten omaa puolijohdetuotantoa. 80 prosenttia jättikapasiteetista on sopimusvalmistusta. TSMC on selvästi suurin tuottaja, mutta maassa on muitakin foundryjä, kuten UMC, Powerchip ja Vanguard.

Kun tähän lisätään Donald Trumpin hallinnon toimet Kiinaa ja maan yrityksiä kohtaan - erityisesti Huawei on kärsinyt niistä suuresti – ovat kiistan ainekset koossa. Kiina panostaa nyt valtavasti oman puolijohdetuotannon kehittämiseen, mutta sillä tulee kestämään vuosia ennen kuin se yltää Taiwanin tasolle. Siis saaren, jota se virallisesti pitää maakuntanaan.

Pahimmissa uhkakuvissa Kiina valtaisi Taiwanin ja ottaisi haltuunsa leijonanosan maailman edistyneimmästä puolijohdetuotannosta. IC Insightsin mukaan myös Kiinan talous kärsisi tässä suuresti. Tutkimuslaitoksen mukaan kysymys on siitä, onko Kiina valmis hyväksymään suhteellisen lyhytaikaisen taloudellisen rangaistuksen siitä, että pitkällä aikavälillä suurin osa maailman johtavasta IC-tuotantokapasiteetista on sen hallinnassa monien vuosien ajan.

Näiden uhkakuvien toteutuminen tarkoittaisi katastrofia kaikkien kannalta.

Alla IC Insightsin tilasto puolijohdetuotannon jakautumisesta eri prosessisukupolvissa.