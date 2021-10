Nopeammaksi tehty reititin taipuu aina 4 nanometriin

Siemens Digital Industries Software on esitellyt uuden version Aprisa-reitittimestä. Työkalun versio 21.RI on saatu jopa kaksi kertaa aiempaa nopeammaksi. Uusien ominaisuuksien myötä työkalu taipuu myös uusien 6, 5 ja 4 nanometrin suunnittelujen reititykseen.

Siemensin mukaan Aprisa reitittää suunnitteluja 30 prosenttia aiempaa nopeammin. Suuremmissa, haastavammissa suunnitteluissa ajoaika kutistuu jopa puoleen. Parannuksia on tehty kaikkiin sijoittelun ja reitityksen moottoreihin. Esimerkiksi signaalipolkujen optimointi tehdään tarkemmin kellopuuanalyysin ja ajoitusanalyysin perusteella.

Uudistukset nopeuttavat reititystä erityisesti suurissa suunnitteluissa, joissa on MCMM-linjoja (multi-coner multi-mode). Tehokkuudesta huolimatta uusi Aprisa käyttää jopa 60 prosenttia vähemmän muistia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suuriakin suunnitteluja voi reitittää palvelimilla, joissa on vähemmän RAM-muistia.

Uusimpien piirien suunnittelua varten Siemens on tehnyt tiivistä yhteistyötä johtavien sopimusvalmistajien kanssa. Aprisa on täysin sertifioitu 6 nanometrin prosesseille, ja Siemens on toteuttanut kaikki vaaditut suunnittelusäännöt ja ominaisuudet 5 ja 4 nm:n piirien suunnittelua varten.