Jimm´s PC toi nesteellä jäähtyvän PC-malliston Suomeen

Jos tehotyöasemien vauhdin nostaminen ylikellottamalla on juttusi, Jimm´s PC-Storella on sinulle hyviä uutisia. Tänään yritys toi Suomen markkinoille ensimmäisen oman nestejäähdytteisen tietokonemallistonsa. Malleja on kaikkiaan kolme.

Toimitusjohtaja Veli Nietulan mukaan nestejäähdytteisiä koneita on räätälöity asiakkaille jo pitkään. Nyt aika oli kypsä omalle nestejäähdytteiselle mallistolle. - Nestejäähdytteisten tietokoneiden kysyntä on lisääntynyt eikä läheskään kaikki sellaista haluavat kaipaa tietokoneen rakentamiseen liittyvää vaivaa ja epävarmuutta toimivuudesta. Tarjoamme osaamisellemme myös takuun, joten epävarmuustekijöitä ei enää ole, Neitula sanoo.

Koneet muodostavat uuden Jimm's Liquid Builds -tuotesarjan. Sen lippulaiva on Big Chungus V2, jonka AMD Ryzen 9 5950X -suoritin on ylikellotettavissa jopa 4,9 gigahertsiin. Grafiikkaa koneessa piirtää AMD RX 6900 XT -näytönohjain. Kuumana käyvän koneen lämpö viilennetään tehokkaasti näyttävällä Jimm’sin suunnittelemalla nestejäähdytysjärjestelmällä, jossa on hyödynnetty EK Water Blocksin erillisosia. Lisää jäähdytystä tarjoavat tietokoneen lasisen etupaneelin takana olevat tuulettimet.

Deep Space -kone on malliston tehokas järkikone, joka on paketoitu tyylikkääseen E-ATX-tornikoteloon. Etupaneeli ja vasen kylki ovat karkaistua lasia, josta näkee läpi Jimm’sin suunnitteleman nestejäähdytysjärjestelmän. Jopa 4,8 gigahertsin kellotaajuuteen ylikellotettava AMD Ryzen 9 5900X -suoritin ja NVIDIA RTX 3080 Ti -näytönohjain takaavat pelaajille ja muille raskaita sovelluksia pyörittäville tehotyökalun vuosiksi eteenpäin.

Sarjan pienin malli on Mini-ITX-koteloon istutettu Mini Ocean. Etupaneeli ja vasen kylki ovat karkaistua lasia, jonka läpi nestejäähdytysjärjestelmä pilkistää. Prosessori on jopa 4,7 gigahertsin kellotaajuuteen ylikellotettava AMD Ryzen 7 5800X -suoritin ja näytönohjain NVIDIA RTX 3070.

Jimm's Liquid Builds -sarjan koneet maksavat 6999 euroa (Big Chungus V2), 6699 euroa (Deep Space) ja 4799 euroa (Mini Ocean). Keskusyksikön ympärille joutuu toki hankkimaan erikseen näppäimistön, hiiren, näytön ja muut lisälaitteet.