Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

Vuoden 2021 alussa Tesla kutsui autojaan takaisin, koska niiden ohjelmistot tallentavat NAND-flashit uhkasivat vanhentua. Parempi, helpompi ja edullisempi ratkaisu olisi ollut toimittaa ohjelmistot uudella muistikortilla. Nyt JEDEC on saanut valmiiksi korttistandardin, joka sopii juuri tähän käyttöön.

MEMS-pohjaisiin ajastimiin keskittyvät piilaaksolainen SiTime on esitellyt uuden digitaalisesti ohjatun MEMS-oskillaattorin (DCXO), joka on tarkoitettu tehoherkille ja tilaa rajoittaville mobiili- ja IoT-sovelluksille. SiT3901 µPower -oskillaattori parantaa langattoman latauksen nopeutta jopa 25 prosenttia.

Koronaviruspandemia pakotti yritykset siirtymään digiaikaan työntekijöiden siirtyessä etätöihin. Mutta mitä toimistotyössä tapahtuu seuraavaksi? Todennäköisesti yksinkertaiset tehtävät katoavat. Toimistoon tulevat robotit ja tekoäly, sanoo Speech Processing Solutionsin myyntijohtaja Thomas Opolski.

Jos tehotyöasemien vauhdin nostaminen ylikellottamalla on juttusi, Jimm´s PC-Storella on sinulle hyviä uutisia. Tänään yritys toi Suomen markkinoille ensimmäisen oman nestejäähdytteisen tietokonemallistonsa. Malleja on kaikkiaan kolme.

HTC on esitellyt kevyemmät kannettavat lasit VR-sisältöjen katseluun. VIVE Flow -laseissa huomio on selvästi ollut laisen koon pienentämisessä. Jopa niin paljon, että laitteesta on jäänyt oma akku kokonaan pois. Virtansa se tarvitsee ulkopuolelta.

Meillä hehkutetaan usein kaupunkien edelläkävijyyttä erilaisissa älykaupunkihankkeissa. Pysäköintiyritys Easypark on nyt tutkinut kaupunkien ”älykkyyttä” ja vaikka Espoo ja Helsinki sijoittuvat monessa vertailussa hyvin, emme millään edusta kehityksen terävintä kärkeä.

Siemens Digital Industries Software on esitellyt uuden version Aprisa-reitittimestä. Työkalun versio 21.RI on saatu jopa kaksi kertaa aiempaa nopeammaksi. Uusien ominaisuuksien myötä työkalu taipuu myös uusien 6, 5 ja 4 nanometrin suunnittelujen reititykseen.

Hyvin monessa sovelluksessa halutaan kutistaa tehonkulutus mahdollisimman alas. Renesas vastaa nyt tähän tarpeeseen uusilla RA-sarjan mikro-ohjaimillaan. RA2E2-ohjaimet sopivat pienimmillään 16-nastaiseen 1,87 x 1,84 -milliseen koteloon.

Oulussa toimiva koulutuskuntayhtymä OSAO on kehittänyt RobIoT-hankkeessa IoT:n ja robotiikan testaus- ja oppimisympäristön, jota aletaan hyödyntämään usean eri tutkinnon opetuksessa, yritysten henkilöstökoulutuksissa sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden testiympäristönä. Ympäristö avataan ensi maanantaina.