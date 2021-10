Kuopiolainen Junttan on esitellyt maailman ensimmäisen sähkömoottorilla toimivan paalutuskoneen. PMx2e-kone on päästötön ja perinteisiä paalutuskoneita hiljaisempi laite, joka toimii 6,5 tuntia yhdellä latauksella. Koneen sähkömoottori tulee Danfossilta ja on jatkuvateholtaan 266 kilowatin laite. Invertteri tulee ABB:ltä. Akuston kapasiteetti on 396 kilowattituntia, mikä riittää 6,5 tunniksi normaalilla työkuormalla.

Yhä useampi haluaisi, että laitteet verkon reunalla osaisivat esimerkiksi luokitella kuvia ja tehdä sen perusteella erilaisia päätelmiä. Tähän tekoälyyn ei kuitenkaan haluta käyttää pilviyhteyksiä. Uusi yritys Alif Semiconductor ratkaisee ongelman Arm:n omalla sulautettuihin sovelluksiin räätälöidyllä prosessoriytimillä.

Jopa 82 prosenttia it-alan päätöksentekijöistä EMEA-alueella uskoo, että etätöihin siirtyminen työntekijöiden kotoa käsin on heikentänyt yritysverkon turvallisuutta laitteiden internetin kasvamisen myötä. Tämä johtuu siitä, että yritysverkkoihin on tullut mukaan älylaitteita, jotka eivät ole yrityksen omia.

Tamperelaisen Wirepasin MESH-verkkotekniikkaan perustuva IoT-ratkaisu hyväksyttiin viime vuonna ETSI-järjestössä. Nyt tekniikka on ottanut uuden ison askeleen eteenpäin, kun kansainvälinen televiestintäliitto ITU on sisällyttänyt sen osaksi 5G-sandardien IMT-2020-suosituksia.

Sveitsiläinen LEM on julkistanut uuden virtamuunninsarjan, joka soveltuu erinomaisesti kiskoliikenteen sovelluksien jälkiasennuksiin sekä vähentämään uusien asennuksien kustannuksia. Kestävän rakenteensa ja vakioidun 4-20 milliampeerin lähdön ansiosta sitä voidaan käyttää myös automaatio- ja aurinkovoimalasovelluksissa.

Volvo Cars ilmoittaa, että sen XC40 Recharge -täyssähköauton kuljettajat voivat pian optimoida autonsa toimintamatkan uudella Range Assistant -sovelluksella. Siitä julkaistaan betaversio osana uutta automaattista ohjelmistopäivitystä Volvoissa, joissa on Android Automotive OS -tieto- ja viihdejärjestelmä. Volvo ei tarkentanut, kuinka paljon kantama voisi kasvaa.

Japanilainen HIOKI nostaa tehoanalyysin mittaukset uudelle tarkkuustasolle. Nyt saadaan tarkasti mitattua myös pienihäviöiset ilmiöt sekä pienen tehokertoimen omaavat signaalit, sillä ensimäistä kertaan analysaattorien historiassa mukaan on tuotu virtasensorin automattinen vaihesiirron korjaus.

Kiinnostaako sovellusten kehittäminen Huawein omalle HarmonyOS-alustalle? Nyt se onnistuu edullisella RISC-V-pohjaisella kehityskortilla. Hintaa on vain 10,99 dollaria eli nykykurssilla alle 10 euroa. Kortti perustuu HiSiliconin 32-bittiseen prosessoriin.

Tukiasemien virrankulutus on operaattoreille merkittävä kustannuserä ja laitevalmistajat kehittävätkin kilpaa laitteiden energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Huawei on esitellyt oman GreenSite-tekniikkansa, jolla 5G-tukiaseman paranee yli 20-kertaisesti.

Tampereella, tarkemmin Hervannassa alkaa ensi vuoden alussa reilun kahden kuukauden mittainen robottiautojen kokeilu Business Tampereen koordinoimalla testialustalla. Kahdella Sensible 4:n ohjelmistolla varustetulla Toyota ProAcella toteutettava pilotti kuljettaa matkustajia maksutta.