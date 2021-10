NAND-bittien kysyntää kasvattaa vahvasti se, että puhelimiin integroidaan yhä enemmän muistia. Applen uusi iPhone 13 Pro toi ensimmäistä kertaa tarjolle teratavun tallennustilan. TrendForce arvioi, että Android-leirin lippulaivat seuraavat perässä teratavun muistein ensi vuonna.

Spectrum Rider FPH on saksalaisen Rohde & Schwarzin kannettavien spektrianalysaattorien sarja. Pienikokoisen ja uusimassa versiossaankin vain 3,2 kiloa painavien testerien mittaustaajuus on nyt ulotettu 44 gigahertsiin. Suorituskyvyn myötä laite vertautuu hyvin pöytätason instrumenttien toiminnallisuuksiin.

Datakeskusyritys Equinix on julkistanut viidennen kerran laaditun GXI-katsauksensa (Global Interconnection Index), jonka mukaan koronapandemia on kiihdyttänyt yritysten toiminnan digitalisaatiota merkittävästi. Raportista käy ilmi esimerkiksi se, että yritysdata kulkee enenevässä määrin suoria yhteyksiä pitkin, ohittaen julkisen internetin.

Ranskalaiselle Yole Developpementilla on oma tutkimusyhtiö, joka on selvittänyt älypuhelinten liikeantureiden valmistajia. System Plus Consulting purki kaikkiaan 114 älypuhelinta. Niiden sisuksista löytyi pääasiassa kolmen valmistajan liikeantureita.

Matter on protokolla, jonka välityksellä vaikkapa Googlen Nest-älylaitteet voivat alkaa kommunikoida muiden valmistajien laitteiden kanssa. Infineon nopeuttaa kehitystä kohti Matter-älykoteja, sillä se on lisännyt protokollan tuen suosittujen piiriensä kehitystyökaluihin.

Apple on esitellyt sekä uuden Macbook Pro -kannettavat että niiden moottoreina toimivat uudet M1-prosessorit. Suorittimissa on tehty merkittävä hyppäys eteenpäin sekä tehossa että energiatehokkuudessa. Samalla Intel jää suorituskyvyssä kauaksi Applen taakse.

Kuopiolainen Junttan on esitellyt maailman ensimmäisen sähkömoottorilla toimivan paalutuskoneen. PMx2e-kone on päästötön ja perinteisiä paalutuskoneita hiljaisempi laite, joka toimii 6,5 tuntia yhdellä latauksella. Koneen sähkömoottori tulee Danfossilta ja on jatkuvateholtaan 266 kilowatin laite. Invertteri tulee ABB:ltä. Akuston kapasiteetti on 396 kilowattituntia, mikä riittää 6,5 tunniksi normaalilla työkuormalla.

Yhä useampi haluaisi, että laitteet verkon reunalla osaisivat esimerkiksi luokitella kuvia ja tehdä sen perusteella erilaisia päätelmiä. Tähän tekoälyyn ei kuitenkaan haluta käyttää pilviyhteyksiä. Uusi yritys Alif Semiconductor ratkaisee ongelman Arm:n omalla sulautettuihin sovelluksiin räätälöidyllä prosessoriytimillä.

Jopa 82 prosenttia it-alan päätöksentekijöistä EMEA-alueella uskoo, että etätöihin siirtyminen työntekijöiden kotoa käsin on heikentänyt yritysverkon turvallisuutta laitteiden internetin kasvamisen myötä. Tämä johtuu siitä, että yritysverkkoihin on tullut mukaan älylaitteita, jotka eivät ole yrityksen omia.

Tamperelaisen Wirepasin MESH-verkkotekniikkaan perustuva IoT-ratkaisu hyväksyttiin viime vuonna ETSI-järjestössä. Nyt tekniikka on ottanut uuden ison askeleen eteenpäin, kun kansainvälinen televiestintäliitto ITU on sisällyttänyt sen osaksi 5G-sandardien IMT-2020-suosituksia.