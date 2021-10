Huawei paranteli älykellon mittausta

Huawei on esitellyt uuden Watch GT 3 -älykellon. Niissä haetaan ehkä aiempaa klassisempaa tyyliä, mutta teknisesti tärkeää on optisen anturin parantaminen. Tämä tarkoittaa tarkempaa sykkeen seurantaan, parannettua veren happitason mittaamista ja myös parempaa unen seurantaa, mikä monelle on tärkeä älykellon ominaisuus.

Uutuuskellossa on myös paranneltu paikannusta. Nyt liikkumisen paikantaa kaksitaajuinen paikannusradio, joka hyväsyy signaaleja viidestä eri järjestelmästä. Huawein mukaan paikannus on 50 prosenttia tarkempaa kuin aiemmin.

Watch GT 3:ssa on hyödynnetty Watch 3 Prosta tuttua käyttöliittymää, jossa sovelluksissa ja asetuksissa liikutaan rullanapilla. Kun samalla suorituskyky on noussut GT 2:sta, käyttö on sujuvaa ja intiutiivista.

Watch GT 3 tulee tarjolle 46 ja 42 millin kellotaululla. Molemmissa versioissa on yli 100 harjoitustilaa, sisäänrakennettu harjoitussuunnittelija, parannettu paikannus juoksujen tarkkaa seurantaa varten sekä uusi viidennen sukupolven sykemittari. Watch GT 3 käyttää urheilutoimintojen seurantaan Suomessa kehitettyä TruSport-algoritmia.

Huawei erottuu monesta muusta selvästi pidemmällä toiminta-ajalla ja tämä pätee myös GT 3 -uutuuksiin. Akku kestää jopa 14 päivää 46 mm:n mallissa ja jopa 7 päivää 42 mm:n mallissa. Kellojen myynti alkaa vielä tämän vuoden aikana. Hinnat liikkuvat 279 – 329 euron välillä koosta, väristä ja rannekkeesta riippuen.