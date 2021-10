Nopeampi CAN-väylä tulee autoihin

Autot ovat yhä enemmän tietokoneita pyörillä ja niiden eri järjestelmien välillä kulkevan datan määrä kasvaa koko ajan. Yhä useammin siirtotienä on Ethernet, mutta myös vanha CAN-väylä kehittyy. NXP kertoo nyt ratkaisseensa sen, miten CAN-väylän nopeus nostetaan käytännössä 500 kilobitistä viiteen megabittiin sekunnissa.

Tämä paitsi nostaa väylän tiedonsiirtonopeutta, myös mahdollistaa laajempien CAN-verkkojen toteutuksen. Ratkaisu perustuu jo vuosia vanhaan CAN FD -protokollaan (CAN Flexible Datarate). Nyt NXP on ottanut ison askeleen eteenpäin CAN FD -toteutuksissa, kun sen uusi lähetin on onnistuneeksi integroitu Changanin uusimpaan ajoneuvoalustaan.

NXP on kehittänyt CAD FD -yhteyksiin oman SIC-lähetinvastaanottimensa (Signal Improvement Capability). Ensimmäisenä uutta tekniikkaa tukee TJA146x-lähetinvastaanotin. Se mahdollistaa CAN FD -verkkojen toiminnan laajemmissa ja monimutkaisemmissa verkoissa ja nopeuttaa saavutettavissa olevia tiedonsiirtonopeuksia parantamalla aktiivisesti CAN-signaalia. Tämä laajentaa CAN FD: n mahdollisuuksia ja joustavuutta kustannustehokkaana verkkotekniikkana, joka pystyy vastaamaan seuraavan sukupolven ajoneuvojen haasteisiin.

NXP:n mukaan perinteiset CAN-verkot ovat olleet kustannustehokkaita, kestäviä, skaalautuvia, helppoja ottaa käyttöön ja kykenevät tukemaan monimutkaisia topologioita koko ajoneuvossa. Kuitenkin, kun uusia toimintoja on tullut ajoneuvoon, lisätyn tiedonvaihdon tarve on käytännössä rajannut CAN-verkot toteutusten ulkopuolelle. CAN FD:llä on suurempi kaistanleveys kuin perinteisellä CAN-väylällä.

Huolimatta CAN FD -verkkojen eduista, tekniikkaa haittaa niin kutsuttu "signaalin soiminen", joka johtuu signaalin heijastumisesta. Tämä rajoittaa väylän datanopeuden käytännössä 2 megabittiin sekunnissa, ja lisäksi käyttämään lineaarisia topologioita. Tämän takia johdinsarjojen on vältettävä pitkiä kaapelihaaroja, mikä johtaa entistä monimutkaisempiin johtosarjoihin ympäri ajoneuvoa.

NXP:n kehittämä CAN-signaalinparannustekniikka voittaa tämän ilmiön aiheuttamat signaalin eheysongelmat parantamalla aktiivisesti CAN-signaalia. Tämän seurauksena OEM-valmistajat voivat suunnitella verkkonsa vapaammin ja sijoittaa ECU-yksikkönsä vapaammin. Lisähyötyinä tulevat lyhyemmät kaapelit, alhaisempi paino, liittimien määrän pieneneminen ja datanopeuden kasvu 5 megabittiin sekunnissa.

Käytännön tasolla nopeampi CAN-verkko vastaa moniin ajoneuvojen uusiin datavaatimuksiin merkittävästi Ethernetiä alhaisimmilla kustannuksilla.