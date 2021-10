Tesla 3 teki historiaa

Autoilu on sähköistymässä. Tesla 3 teki syyskuussa historiaa jo lukujenkin valossa, sillä se nousi ensimmäisenä sähköautona Euroopan myyntilistojen kärkeen. Malleja myytiin yhteensä 24 591 kappaletta, kertoo autoalan kehitystä seuraava JATO Dynamics.

Toiseksi myydyin automalli oli bensakoneella varustettu Renault Clio. 18 264 myydyllä autollaan se jäi kuitenkin selvästi kakkoseksi. Teslan model 3 oli sähköautoissa aivan omaa luokkaansa, sillä toiseksi myydyin oli uusi Teslan Model Y, jonka myyntimäärä oli kuitenkin vain kolmannes Model 3:n luvuista.

Syyskuussa Euroopan uusien autojen rekisteröinnit laskivat 25 prosenttia ja olivat vain 964 800 kappaletta. JATO Dynamicsin mukaan lasku johtui isolta osin komponenttipulasta. Tämän seurauksena monet kuluttajat, jotka eivät ole halunneet odottaa yli vuotta uutta autoa, ovat kääntyneet käytettyjen autojen markkinoille.

Syyskuussa vähäpäästöisiä (sähkö- tai hybridiautoja) rekisteröitiin 221 500 kappaletta eli 44 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Samaan aikaan dieseleiden rekisteröinnit vähenivät 51 prosenttia 167 000 autoon.

Ennen koronapandemiaa jokaista sähkö- tai ladattavaa hybridiautoa kohti rekisteröitiin 10,3 uutta dieselautoa. Nykyään tämä suhde on laskenut vain 1,3:een. Sen lisäksi, että Tesla 3 on ensimmäinen myydyin sähköauto Euroopassa, se on myös ensimmäinen myydyin auto, jota ei ole valmistettu Euroopassa.

Teslalla ei moniin muihin valmistajiin verrattuna ole valtavia toimitusvaikeuksia. Jos auton tilaa nyt, se luvataan toimittaa joulukuussa. Perusmalli Tesla 3:sta maksaa 48 690 euroa. Perusakustolla toimintasäteeksi luvataan 448 kilometriä. Säteen kasvattaminen 614 kilometriin tuo hintaan kymppitonnin lisää.