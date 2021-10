Lundmark kääntää Nokiaa koko ajan kannattavammaksi

Nokian kannattavuus parani vuoden kolmannella neljänneksellä. Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kehui erityisesti matkapuhelinryhmän kannattavuuden paranemista. Näyttää selvältä, että Lundmarkin johdolla tehty uusi strategia alkaa tuottaa tulosta.

Nokian liikevaihto oli heinäsyyskuussa karvan alle 5,4 miljardia euroa. Luku on kaksi prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Koko alkuvuoden liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, mikä sekin o 3 prosenttia viimevuotista enemmän.

Liikevoitto parani vuodentakaisesta selvästi eli 502 miljoonaan euroon. Tätä Lundmark perustelee paremmalla kilpailukyvyllä. Tuotetasolla ReefShark-piirisarjojen yleistyminen toimituksissa lienee yksi isoja selittäviä tekijöitä.

Vaikeuksia Nokialla edelleen on. Kiinan jättimäiset markkinat ovat sekä Nokialle että Ericssonille lähes lukossa. Lisäksi Nokialla on ollut vaikeuksia Pohjois-Amerikassa. Tätä vasten matkapuhelinverkkojen parantunut kannattavuus on kova suoritus.

Suurten verkkolaitevalmistajien kisa on edelleen kova. Nokia panosti kolmannella neljänneksellä tutkimukseen 1036 miljoonaa euroa eli vuosineljänneksen aikana t&k-panostukset ovat nyt miljardin verran. Tämä on paljon, koko vuoden aikana melko tasan 20 prosenttia. Muuta keinoa yhtiöllä ei kuitenkaan ole, jos se haluaa pysyä mukana kisassa.