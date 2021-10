Kiinnostaako digiturva? Nyt tietoa ilmaiseksi avoimesta yliopistosta

Digiturvallisuus huolettaa yhä useampia. Jyväskylän yliopisto ja Maanpuolustuskoulutus MPK ovat yhdessä suunnitelleet maksuttoman Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssin, joka on avautunut ilmaiseksi opiskeltavaksi avoimen yliopiston verkkokoulutuksena.

Jyväskylän yliopiston Lehtori Panu Moilasen mukaan kurssilla paneudutaan tietoihin, jotka ovat nykyään yhtä tärkeää osata kuin vaikkapa liikennesäännöt. – Tämä osaaminen edistää niin yksilön kuin yhteiskunnankin turvallisuutta.

- Kurssin tekijät ovat kärkiosaajia. Tässä yhteistyössä yhdistyvät Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden tieteellinen ja koulutuksellinen osaaminen Maanpuolustuskoulutus MPK:n kovan luokan ammattilaisten asiantuntemukseen, sanoo Maanpuolustuskoulutus MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo.

Kurssin teemat on jaettu mikro-oppimisen ideaa toteuttaen lyhyisiin osioihin, joita voi opiskella esim. työmatkalla bussissa tai jopa bussipysäkillä. Kurssisisältö on avoin kaikille, suoritusmerkinnän kurssista saa kirjautumalla ja suorittamalla tarvittavat tehtävät kurssialustalla. Koska digitaalinen maailma on jatkuvassa muutoksessa, kurssi päivittyy jatkossa aina tarpeen vaatiessa.

Lehtisalo arvioi, että Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi tulee olemaan MPK:n koulutusohjelmissa halutuimpia kursseja. - On selviä merkkejä, että myös yksilöt ovat ymmärtäneet digiturvallisuuden osaamisen tärkeyden ja vakavuuden, hän toteaa.

Lisätietoa kurssista JY:n sivuilta.