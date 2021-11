Linux-ytimen kehitys jatkuu junamaista etenemistään. Eilen Linus Torvalds julkisti kernelin version 5.15. Julkistus oli Torvaldsin mukaan pienehkö ja projekti sujui pääosin ilman ongelmia.

Euroopan komissio on antanut uuden säädöksen, jonka mukaan valmistajien täytyy varmistaa langattomien laitteiden turvallisuus, ennen kuin niitä voidaan myydä EU:n markkinoilla. Radiolaitedirektiivin uudella säädöksellä vahvistetaan uudet oikeudelliset vaatimukset kyberturvallisuutta koskeville suojatoimenpiteille, jotka valmistajien on otettava huomioon tuotteiden suunnittelussa ja tuotannossa.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat selvästi lokakuussa. Kasvu perustuu järjestön mukaan hallituksen päätökseen poistaa täyssähköautojen autovero lokakuun alusta alkaen. Samaan aikaan komponenttipula viivästyttää uusien autojen rekisteröintiä.

Applen uusin tuotejulkistus piti sisällään uudet M1 Pro- ja M1 Max -prosessorit sekä näiden vauhdittamat uudet 14- ja 16-tuumaiset Macbook Pro -läppärit. 16-tuumaisen huippumallin mukana tulee 140-wattinen laturi, joka lupaa hyvää Applen tulevillekin latureille.

Suomalaiset ovat innostuneet sähköautoilusta hieman naapurimaita myöhemmin, mutta nyt kauppa käy kovaa vauhtia. Suomen suurimpiin lukeutuvan autoliikeketju Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n myyntitilastojen mukaan täyssähköautoja myytiin jo pelkästään vuoden 2021 toisella neljänneksellä yhtä paljon kuin edellisenä vuonna yhteensä.

Tänä vuonna jo noin joka neljäs suomalainen on hankkinut 5G-puhelimen. Operaattorien tuoreet myyntilistat kuitenkin osoittavat, että vain 4G-verkossa toimivien laitteiden myynti on romahtanut.

Itävaltalainen TriLite on kehittänyt MEMS-pohajiset AR-lasit, joiden kaupallistaminen lähestyy kovaa vauhtia. Yhtiö on onnistunut keräämään uuden rahoituksen, jonka turvin tekniikka voidaan tuoda kulutuselektroniikan markkinoille.

Korvanapeissa halutaan usein jo cd-tasoista, mielellään häviötöntä ääntä, mutta tehonkulutuksen kutistaminen on edelleen toinen tärkeä tavoite. EDA-talo Cadencen uusi DSP-piiri tukee Bluetooth-standardiin hyväksyttyä vähävirtaista LC3-koodekkia, joka tekee nyt tuloaan laitteisiin.

Farnell on alkanut myymään toisen polven Raspberry Pi Zero -korttia. Tämä kortin pienin versio julkistettiin jo vuonna 2015 ja sen ominaisuuksia on päivitelty pari kertaa vuosien aikana. Zero 2 W nostaa kuitenkin kortin suorituskykyä selvästi, noin viisinkertaiseksi.

LUT-yliopisto on julkistanut raportin tutkimushankkeesta, jossa on tarkasteltu laajasti sähköautojen latauksen aiheuttamaa sähköverkkojen kuormitusta. Hankkeen tuloksia voidaan jatkossa käyttää latauspisteiden suunnitteluun.