Joulukuun alussa messukeskuksessa järjestettävän Slushin startup-kisan voittajalle on luvassa mukana bonus. Tapahtuman pääyhteistyökumppani Huawei Finland tarjoaa Huawei Startup Awards -kilpailun voittajalle 30 000 euron palkinnon.

Vuoteen 2024 jopa 90 prosenttia uusista autoista on varustettu mobiiliverkkoyhteydellä. IDEMIA on nyt esitellyt ensimmäisen 5G-verkossa toimivan eSIM-piirin, jonka mobiilialan järjestö GSM Association on hyväksynyt. Ratkaisu perustuu Infineonin SLI37-turvasiruun.

Saksalainen sulautettujen työkalujen kehittäjä SEGGER on esitellyt parannuksia reaaliaikaiseen embOS-käyttöjärjestelmäänsä. RTOSeissa tyypilliset yhden millisekunnin keskeytysajat voidaan nyt määrittää mikrosekunteina tai jopa prosessorin kellojakson tarkkuudella.

Nokian kiinteiden yhteyksien ryhmästä tulee Quillion-piirisarjaan perustuva uutinen. Yhtiö on esitellyt maailman pienimmän OLT-päätteen eli linjapäätelaitteen (optical line terminal). Sen avulla operaattori voi viedä kuituyhteydet katujen varsille linjakaappeihin.

Ryhmä Aalto-yliopiston mikroelektroniikan opiskelijoita toteutti jo kesällä RISC-V -mikroprosessorin laitteistokuvauksen ja on nyt julkaissut sen avoimesti verkossa. Työ perustuu Berkeleyn yliopistossa kehitettyyn avoimeen RISC-V-prosessoriarkkitehtuuriin. Koodi löytyy Githubista.

Sähkökulutus on iso kuluerä operaattoreille. Lisääntyvä sähkönkulutus lisäksi rasittaa ympäristöä. Nokia ja GSMA-järjestö ovat tutkimuksessaan selvittäneet, että operaattoreiden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää tekoälyn avulla.

Tänään alkaa Helsingin Jätkäsaaressa kokeilu, jossa kuljetusyritys DB Schenkerin paketit kuljetetaan vastaanottajilleen sähköisellä robotilla. Kokeilu jatkuu reilun kuukauden eli 10.12.2021 saakka.

Linux-ytimen kehitys jatkuu junamaista etenemistään. Eilen Linus Torvalds julkisti kernelin version 5.15. Julkistus oli Torvaldsin mukaan pienehkö ja projekti sujui pääosin ilman ongelmia.

Euroopan komissio on antanut uuden säädöksen, jonka mukaan valmistajien täytyy varmistaa langattomien laitteiden turvallisuus, ennen kuin niitä voidaan myydä EU:n markkinoilla. Radiolaitedirektiivin uudella säädöksellä vahvistetaan uudet oikeudelliset vaatimukset kyberturvallisuutta koskeville suojatoimenpiteille, jotka valmistajien on otettava huomioon tuotteiden suunnittelussa ja tuotannossa.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat selvästi lokakuussa. Kasvu perustuu järjestön mukaan hallituksen päätökseen poistaa täyssähköautojen autovero lokakuun alusta alkaen. Samaan aikaan komponenttipula viivästyttää uusien autojen rekisteröintiä.