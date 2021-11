OnePlus nousi nopeimmin kasvavaksi

Counterpoint Researchin Market Pulse -selvityksen mukaan OnePlus oli vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Euroopan viiden nopeimmin kasvavan älypuhelinvalmistajan joukossa. OnePlussan vuotuinen kasvuvauhti on 131 prosenttia, mikä on kovinta kasvua älypuhelinbrändien joukossa.

Suurin osa OnePlussan kasvusta on Pohjois-Euroopasta. Suomessa kasvu on ollut kaikista kovinta, ja OnePlus saavutti Suomessa lähes 20 prosentin markkinaosuuden kolmannella neljänneksellä. Tämä on OnePlussan korkein markkinaosuus Euroopassa, ja kasvuvauhti Suomessa oli 153 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

OnePlussan vahva kumppanuus Amazonin kanssa on myös vaikuttanut merkittävästi kasvuun, sillä OnePlussan myynnit Amazonissa kasvoivat 159 prosenttia vuotta aiemmasta. Eniten OnePlussan laitteita on Amazonin kautta myyty Saksassa, Iso-Britanniassa ja Italiassa.