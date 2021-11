Suomalaiset startupit keräsivät ennätysmäärän venture capital -sijoituksia kotimaisilta ja ulkomaisilta sijoittajilta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Pääomasijoittajien mukaan pelkästään alkuvuoden aikana koko viime vuoden potti on jo ylitetty. Startupeihin sijoittavien kotimaisten venture capital -rahastojen hyvät varainkeruuvuodet ennakoivat sijoitusaktiivisuuden kasvua entisestään.

Counterpoint Researchin Market Pulse -selvityksen mukaan OnePlus oli vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Euroopan viiden nopeimmin kasvavan älypuhelinvalmistajan joukossa. OnePlussan vuotuinen kasvuvauhti on 131 prosenttia, mikä on kovinta kasvua älypuhelinbrändien joukossa.

Analog Devicesin μModule-ratkaisu ADAQ4003 on tarkoitettu tarkkojen datankeruujärjestelmien suunnittelijoiden käyttöön. Moduulirakenne nopeuttaa komponenttien valintaa ja tuotantovalmiiden prototyyppien rakentamista.

Oulun yliopiston 6G Flagship -tutkimuskokonaisuuden johtaja professori Matti Latva-aho on saanut kaksi merkittävää nimitystä Japaniin. Hänet on nimitetty Tokion yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun ensimmäiseksi Global Research Fellow’ksi sekä Japanin sisä- ja viestintäministeriön hallinnoiman Beyond 5G -konsortion neuvoa-antavan toimikunnan jäseneksi. Latva-aho jatkaa edelleen työtään myös 6G Flagshipin johtajana.

Mekaaniset ja flash-piireihin ohjautuvat kiintolevyt eroavat tällä hetkellä tallennusmedian lisäksi sen suhteen, miten ne liitetään isäntäjärjestelmään. Seagate on nyt ensimmäistä kertaa demonnut HDD-levyä, joka toimii PCIe-väylän yli flash-levyjen NVMe-protokollalla.

Nokia kertoo, että se on saavuttanut 5G-verkkotekniikassa 4000 essentiaalipatenttien perheen rajan. Saavutus on vaatinut 130 miljardin euron tutkimukseen vuodesta 2000 lähtien.

Tekoälyä voidaan elektroniikan kehittymisen myötä hyödyntää yhä pienemmissä laitteissa. Tulevilla Space Tech Expo -messuilla CSUG ja Teledyne aikovat esitellä yksityiskohtaisia tietoja nanosatelliittista, joka osaa tunnistaa kuvia ennen kuin lähettää ne maa-asemalle.

Maailmassa ei vieläkään ole kovin montaa toisen sukupolven 5G SA -eli standalone-verkkoa. Kyse on tekniikasta, jossa kaikki data verkon ohjauksineen ja signalointeineen kulkee 5G-radion yli. Telia on nyt avannut tällaisen 5G-verkon kymmenissä paikoissa valikoitujen käyttäjien kanssa.

Digitalisaatio pakottaa yritykset kehittymään jatkuvasti pysyäkseen kilpailussa mukana. Privaatit 5G-verkot auttavat heitä olemaan ketterämpiä, tehokkaampia ja hyödyntämään digitaalisuutta tehokkaammin.

PCIe 5.0 -väylä on seuraavan vuoden aikana mullistamassa tietokoneiden tallennuksen, mutta sama tapahtuu myös teollisuuden laitteissa. Kioxia on esitellyt markkinoiden ensimmäisen datakeskuksiin tarkoitetun EDSFF E3 -levyn, joka tukee uutta nopeampaa liitäntää.