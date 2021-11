Suomi putosi kakkoseksi EU:n digivertailussa

Euroopan komissio julkaisi tänään vuoden 2021 DESI-digitalisaatiovertailun tulokset. Indeksi mittaa EU-maiden edistymistä digitaalisessa kilpailukyvyssä. Suomi sijoittui vertailussa tällä kertaa toiseksi oltuaan kaksi vuotta ykkössijalla. Ykköseksi nousi Tanska.

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI) kuvaa EU-maiden edistymistä kohti digitaloutta ja -yhteiskuntaa useilla eri aloilla: inhimillinen pääoma, laajakaistayhteydet, yritysten digitaaliteknologian käyttö ja julkishallinnon digitaaliset palvelut. Suomi on edelleen kärkipäässä inhimillisessä pääomassa, digitaaliteknologian integraatiossa ja julkishallinnon digitaalisissa palveluissa. Lisäksi Suomi on parantanut pisteitään monilla DESI-indeksin osa-alueilla.

Suomen pistemäärä on tänä vuonna 67,1 eli paljon korkeampi kuin EU-maiden keskiarvo 50,7. Tanska nousi kuitenkin tänä vuonna ykkössijalle 70,1 pisteellä. DESI-tulosten mukaan kaikki EU-maat ovat saavuttaneet edistystä, mutta digitalisaation kokonaiskuva vaihtelee eri jäsenmaissa, ja jonkinasteisesta lähentymisestä huolimatta ero EU:n edelläkävijöiden ja DESI-indeksin heikoimpien suoriutujien välillä on edelleen suuri.

Vuoden 2021 DESI-indeksiä on mukautettu vastaamaan tärkeimpiä poliittisia aloitteita, kuten komission tiedonantoa ”2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten”. Tiedonannossa asetetaan Euroopan digitalisaatiotavoitteet ja esitetään visio digitaalisesta muutoksesta sekä konkreettiset tavoitteet vuodelle 2030 neljässä pääkohdassa: osaaminen, infrastruktuurit sekä yritysten ja julkisten palvelujen digitalisaatio.

EU-maat ovat elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä sitoutuneet käyttämään vähintään 20 prosenttia kansalliseen elpymis- ja palautumissuunnitelmaansa saamistaan varoista digitalisaatioon, ja tähän mennessä jäsenmaat ovat suurelta osin saavuttaneet tämän tavoitteen tai ylittäneet sen.

Digitaalisten taitojen osalta 56 prosentilla eurooppalaisista on vähintään digitaaliset perustaidot. Suomessa osaamistaso on huomattavasti EU:n keskiarvoa korkeampi: perustaidot on 76 prosentilla ihmisistä.