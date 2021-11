OnePlussan hittipuhelin pukeutui PAC-MANiin

Puhelinvalmistajat tekevät silloin tällöin kaupallisia yhteistöitä erilaisten kumppanien kanssa. On nähty esimerkiksi Porsche-brändättyjä huippumalleja. Nyt OnePlus on tuonut markkinoille Suomen myydyimpiin kuuluvan Nord 2 -mallin klassisen PAC-MAN -pelin hengessä yhdessä pelin kehittäjän Bandai Namcon kanssa.

PAC-MAN näkyy puhelimessa sekä päällä että sisällä ohjelmistossa. Kaksikerroksisen takakannen sisemmässä kerroksessa on kiiltävä fosforoiva muotoilu, joka hohtaa pimeässä tuoden esiin PAC-MANin inspiroiman sokkelon. OnePlus- ja Nord-elementit on integroitu sokkeloon. Laitteen yljessä oleva OnePlussan tutussa slider-kytkimessä on sama sininen sävy kuin PAC-MAN -pelin sinisillä haamuilla.

PAC-MAN näkyy myös sisuksissa OxygenOS-käyttöjärjestelmässä. Puhelimen sovelluskuvakkeet on uudistettu pikselöidyllä lo-fi-videopelityylillä. Erikoispuhelimen mukana tulee myös mukautettuja ja dynaamisia taustakuvia, jotka kuvaavat PAC-MANin matkan eri vaiheita OnePlus-universumiin. Käyttäjän on suoritettava haasteita laitteessa saadakseen lisää uusia taustakuvia.

Laitteen muuhun PAC-MAN-sisältöön kuuluu esimerkiksi PAC-MAN kamerafiltteri, kustomoidut animaatiot ja PAC-MAN 256 -peli esiasennettuna puhelimeen, jotta käyttäjät voivat heti aloittaa pisteiden keräämisen ja haamujen päihittämisen. Laite sisältää runsaasti piilotettua PAC-MAN-sisältöä, kuten soittoääniä, valokuvatarroja ja muuta. Nämä kaikki voidaan saada esille suorittamalla erilaisia haasteita puhelimessa.

Puhelimien spesiaaliversiot ovat aina tietyllä tapaa riskaabeleja. Monien high end -mallien tuunaaminen tuntuu turhalta, kun valmiiksi kalliiseen puhelimeen yritetään tuoda lisäarvoa brändiyhteistyöllä. Nord 2 x PAC-MAN välttää tämän karikon. Nord 2 on yksi parhaimpia keskihintaluokan Android-puhelimia ja PAC-MAN -skini tuo siihen lähinnä piristystä. Ja nostalgiaa niille, jotka suosittua peliä ovat aikanaan tahkonneet.

Ja voi tällainen kokeilu antaa joskus mallia siihen, mihin suuntaan käyttöliittymää voisi viedä. PAC-MAN -henkinen värikäs ilmoitusvalikko on erinomainen.

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition tulee myyntiin rajattuna eränä huomenna 529 euron hintaan. Laitteesta myydään OnePlussan verkkokaupassa yhtenä muistiversiona, jossa on 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Nord 2:n vakioversio samalla muistilla maksaa 30 euroa vähemmän. 8 + 128 gigatavun versiona hinta on 399 euroa.