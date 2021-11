OutSystems mullistaa pilvinatiivien sovellusten kehityksen

OutSystems tunnetaan vähäkoodisten eli ns. low code -kehityksen työkaluistaan. Nyt yhtiö on kertonut NextStep-tapahtumassaan täysin uudesta alustasta. Projekti Neo -nimellä kulkeva uusi alusta yhdistää low-coden huippuluokan pilviominaisuuksiin.

Toimitusjohtaja Paulo Rosadon mukaan Neon tavoite on parantaa tuottavuutta sekä alentaa kustannuksia. Ja tietysti laskea kehityksen vaatiman osaamisen tasoa, mikä on low code -kehityksen alkuperäinen idea.

- Neo on yhdistetty moderneihin CI/CD-käytäntöihin, joissa sovellusta voidaan parantaa jopa monta kertaa päivässä. Tässä on kyse jatkuvasta kehityksestä ja jatkuvasta integroinnista (continuous integration/continous delivery). Sovelluksia ja palveluita ei voida keskeyttää päivitysten takia, Rosado sanoi.

OneSystemsin tuotehallinnan päällikkö Goncalo Gaiolas muistutti, että tänään ohjelmistonkehitystiimien täytyy hallita 10 kertaa enemmän koodia kuin 10 vuotta sitten. Tämä uhkaa vakavasti tuottavuutta. – Neon myötä uusi binesvaatimus voidaan kehittää sovellukseen ja työntää päivityksinä eteenpäin alle tunnissa, Gaiolas hehkutti.

Demossa Gaiolas esitteli uuden lisäosan tuomista pankin sovellukseen. Sovellukseen voidaan liittää esimerkiksi Salesforcen työkalujen tuottamaa dataa ja linkki siihen löytyy suoraan työkalun valikoista. Tämän jälkeen Service Studio luo heti graafisen komponentin käyttöliittymään, joka on yrityksen brändin ja visuaalisen ilmeen mukainen. Uusittu sovellus voidan laaduntarkastaa erittäin nopeasti ja viedä saman tien käyttöön ja työntää päivityksinä käyttäjille.

- Tämä on eliittitason ohjelmistokehitystä, joka vaatii yleensä paljon resursseja ja koodaamista. Yrityksistä tähän eliittijoukkoon kuuluu vain yksi prosentti. Kaikille muille tämä on ollut liian haastavaa, aikaavievää ja kallista. Neon tehtävä on tuoda eliittitason pilvinatiivi kehittäminen kaikkien ulottuville.

Kehittäjän kannalta tärkeää on se, miten nopeasti ja helposti koodia voidaan uudistaa. Kaiken takana toimii OutSystemsin kontti- ja Kubernetes-pohjainen arkkitehtuuri, jonka avulla jokainen yritys voi rakentaa mukautettuja pilvisovelluksia, jotka skaalautuvat ja jotka ovat jatkokehitettävissä koko ajan. Pilvipalveluissa OutSystemsin kumppani on Amazon Web Services.

- OutSystems rikkoo perinteisen ohjelmistokehityksen rajoja. Project Neon on alusta, jonka avulla jokainen kehittäjätiimi voi rakentaa minkä tahansa sovelluksen internetin mittakaavaan skaalattavaksi, Paulo Rosado hehkutti.

Projekti Neo on mahdollista saada esikatseluun ennen sen virallista lanseerausta, joka on vuonna 2022. Kun alusta on saatavilla, siitä tulee yrityksen päätuote OutSystems 11 -alustan rinnalla.

Lisätietoja löytyy OutSystemsin sivuilta.