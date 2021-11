Raspberry Pin käyttöjärjestelmä päivittyi

Raspberry Pi -korttitietokoneita operoidaan Debian-pohjaisella Raspberry Pi OS:llä. Nyt käyttöjärjestelmä on päivitetty versioon 11, joka pohjaa Bullseye-koodinimellä tunnettuun Debian 11:een. Tämä tuo monia kaivattuja uudistuksia suosituille korteille.

Päivitys kannattaa myös suorituskyvyn kannalta. Tehokkaimman Raspberry Pi 4 -kortin maksimikellotaajuus ns. turbomoodissa nousee päivityksen jälkeen 1,5 gigahertsistä 1,8 gigahertsiin. Päivitys koskee 8 gigatavun muistilla varustettuja RBPi4-kortteja, ja joitakin 2 ja 4 gigatavun korttiversioita.

Kortille on lisätty erittäin hyödyllinen ilmoitustoiminto. Käyttäjä saa ilmoituksia esimerkiksi päivityksistä, USB-tikkujen poistamisesta, virran alhaisesta tasosta ja laiteohjelmiston havaitsemista virheistä. Tässä mielessä RBPi OS alkaa toimia enemmän klassisten käyttöjärjestelmien tavoin.

Toki parannuksia on tullut myös pinnan alle. Standardi videoajuri on nyt KMS eli jokainen sovellus, joka on koodattu standardien Linuxin näyttöajureiden kanssa, pitäisi toimia korteilla suoraan. Myös kameramoduuleihin liitytään standardilla Linuxin libcamera-rajapinnalla, mikä helpottaa kameralaitteiden ja ohjelmistojen kehittämistä kortille.

Lisätietoja täältä.