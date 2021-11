Trend Micro: kyberturva jää yrityksissä usein kakkoseksi

Tietoturvayritys Trend Micron uuden tutkimuksen mukaan 93 prosenttia suomalaisista IT-päättäjistä väittää, että heidän yrityksensä on valmis tekemään kompromisseja kyberturvallisuudesta digitaalisen muutoksen, tuottavuuden tai muiden tavoitteiden hyväksi. Luku on tietysti varsin huolestuttava.

Suomalaisten yritysten lukema on hieman maailmanlaajuista 90 prosentin tulosta korkeampi. Lisäksi 80 prosenttia suomalaisista vastaajista on painostettu vähättelemään kyberriskien vakavuutta.

- IT-päättäjät sensuroivat itseään yritysten hallituksen edessä, sillä he ovat huolissaan toistuvien tai liian negatiivisten raporttien vaikutuksesta. Lähes kolmasosa päättäjistä kertoo paineen riskien vähättelyyn olevan jatkuvaa. Tämä muodostaa jatkuvan noidankehän, jonka tuloksena yrityksen johto ei tiedä todellisia riskejä, kertoo Trend Micron kyberturva- asiantuntija Kalle Salminen.

Tutkimus paljastaa, että vain 50 prosenttia IT-päättäjistä ja 34 prosenttia yritysten päätöksentekijöistä uskoo, että ylin johto ymmärtää kyberriskit. Vaikka joidenkin mielestä tämä johtuu siitä, että aihe on monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva, niin monet uskovat, ettei ylin johto edes yritä (26 %) tai halua (25 %) ymmärtää aihetta.

IT-ja yritysjohtajien kesken käydään myös köydenvetoa vastuusta. Kuka on loppujen lopuksi vastuussa kyberriskien hallinnasta ja ennakoinnista? Suomalaisista vastaajista 54 prosentin mukaan kyberriskejä käsitellään edelleen IT- ongelmana eikä liiketoimintariskinä. Tämä kitka saattaa aiheuttaa vakaviakin ongelmia: 51 % vastaajista on sitä mieltä, että heidän organisaationsa suhtautuminen kyberriskeihin on epäjohdonmukaista ja heittelehtivää.

Lue koko raportti täältä.