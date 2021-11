Millimetrialueen piireillä kovat kasvuodotukset

30-300 gigahertsin aluetta kutsutaan millimetritaajuuksien alueeksi. Tutkimuslaitos ResearchAndMarkets odottaa tämän alueen 5G-piirien myynnin kasvavan 56,3 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä. Vuositasolla myynti kasvaa 37,3 prosenttia vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana.

ResearchAndMarketsin tutkimus keskittyi koko mmWave 5G -piirisarjaan eli luvut pitävät sisällään kantataajuusprosessorit ja modeemit, RF-lähetin-vastaanottimet ja radioiden RF-etupäät. Mobiililaitteiden odotetaan olevan tärkeimmät tekijät mmWave 5G -piirisarjamarkkinoilla.

Käytännössä pääosa yli 24 GHz:n taajuuksista on varattu 5G-verkkojen käyttöön, mutta taajuuksien saatavuus riippuu siitä, kuinka paljon taajuuksia sääntelyviranomaiset vapauttavat palveluntarjoajien käyttöön. Suomessa myönnettiin kolmelle operaattorille 800 megahertsin alueet 26 gigahertsin taajuushuutokaupassa viime kesänä, mutta toistaiseksi verkkoja ei ole avattu kaupalliseen käyttöön.

Millimetrialueella käytettävissä olevia taajuuksia on usein 800 megahertsin tai enemmänkin. Laaja spektri mahdollistaa korkean kapasiteetin toimituksen ja huippunopeuksien paremman käsittelyn. Yhdysvaltain markkinat ovat maailman johtava mmWave-taajuuksien käytössä 5G:ssä, ja kaikki suuret Yhdysvaltain operaattorit tarjoavat jo kaupallisia 5G-palveluita taajuusalueella. Aasiassa ja Tyynenmeren alueella on otettu käyttöön joitakin mmWave-verkkoja, mutta Eurooppa on tässä kehityksessä kaukana jäljessä.

5G-piirisarjoista on tarkoitus tulla olennainen osa 5G-yhteensopivia tuotteita, kuten älypuhelimia, tabletteja, C-V2X-laitteita ja CPE-laitteita.