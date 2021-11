Volvon ratkaisu sähköauton päästöongelmaan: nahka vaihtuu biomateriaaliin

Moni miettii nyt auton vaihtoa sähköiseen, kun sen hankkimista tuetaan monin tavoin. Mutta onko sähköauto ympäristön ja ilmaston kannalta paras vaihtoehto? Tästä on edelleen ristiriitaista tietoa. Volvo Cars yrittää parantaa sähköauton kestävyyttä kierrätyksellä ja uusilla älymateriaaleilla.

Volvo aiheutti pari päivää sitten pienen kohun paljastamalla, että sähköauton valmistus aiheuttaa merkittävästi suuremmat päästö kuin polttomoottoriauton. Ero on jopa 70 prosenttia sen katumaasturin ja sähköisen Recharge-version välillä.

Tämä tarkoittaa, että sähköautosta tulee ympäristöystävällisempi vasta, kun sillä on ajettu 198 000 kilometriä. Mikäli auto ladataan täysin päästöttömällä sähköllä, raja tulee vastaan 48 000 kilometrissä. Monen mielestä kallis polttomoottoriauto kannatta jo ilmaston takia ajaa loppuun ennen kuin sen vaihtaa sähköiseen.

Volvo tekee kuitenkin kovasti töitä ratkaistakseen tämän ongelman. Yhtiö on esitellyt sähköisen Concept Recharge -konseptimallin, joka antaa viitteitä askeleista, joita Volvo aikoo ottaa kaikilla täyssähköautojen kehityksen osa-alueilla vähentääkseen autojen ja koko yrityksen hiilijalanjälkeä.

Keinovalikoima on laaja. Käyttämällä sisätiloissa ympäristöystävällisiä materiaaleja, varustamalla auton kierrätetystä ja uusiutuvasta materiaalista valmistetuilla renkailla ja parantamalla aerodynamiikkaa Volvo voi pienentää autojen hiilivaikutusta merkittävästi. Kun nämä vaiheet yhdistetään puhtaan energian käyttöön koko toimitusketjussa, valmistusprosessissa ja auton käytössä, Volvolla uskotaan, että auton elinkaaren CO 2 -vaikutusta voidaan vähentää 80 prosentilla vuoden 2018 Volvo XC60 -malliin verrattuna.

Concept Rechargen koko elinkaaren CO 2 -vaikutus on alle 10 tonnia, kun autoa ladataan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Auton sisustuksessa on käytetty runsaasti kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja, luonnonmateriaaleja ja kierrätettyjä materiaaleja, kuten vastuullisesti kerättyä ruotsalaista villaa, ympäristöllisesti vastuullisia tekstiilejä sekä kevyitä komposiittimateriaaleja, jotka on luotu luonnollisista lähteistä.

Vastuullisesti kerätty ruotsalainen villa muunnetaan täysin luonnolliseksi hengittäväksi kankaaksi, jossa ei ole lisäaineita. Tätä lämmintä ja pehmeää materiaalia käytetään istuinten selkänojissa ja kojetaulun päällä. Lattia ja ovien alaosat on päällystetty 100-prosenttisella villamatolla.

Istuintyynyt ja ovien kosketuspinnat on valmistettu ympäristöllisesti vastuullisesti materiaalista, joka sisältää Tencel-kuituja selluloosasta. Tämä kangas on erittäin kestävää ja pehmeäntuntuista. Käyttämällä Tencel-kuituja, jotka on tuotettu vesi- ja energiatehokkaassa prosessissa, Volvon suunnittelijat ovat voineet vähentää muovien käyttöä auton sisätiloissa.

Istuimissa ja pääntuissa sekä osassa ohjauspyörää on uutta Volvon kehittämää materiaalia nimeltä Nordico. Se on pehmeä materiaali, joka on valmistettu biopohjaisista ja kierrätetyistä aineksista Ruotsin ja Suomen kestävän kehityksen metsistä. Materiaalin CO 2 -jalanjälki on 74 prosenttia pienempi kuin nahan. Muualla sisätiloissa, kuten alemmissa säilytystiloissa, pääntuen takana ja jalkatuessa, on käytetty pellavakomposiittia, jonka Volvo on kehittänyt yhdessä alihankkijoidensa kanssa. Se sisältää pellavakasvin kuituja, jotka on yhdistetty komposiitteihin, ja muodostaa vahvan ja kevyen mutta samalla tyylikkään ja luonnollisen materiaalin.

Auton ulkopuolella myös etu- ja takapuskurit sekä helmalistat sisältävät pellavakomposiittia. Käyttämällä pellavakomposiittia sekä auton sisä- että ulkopuolella muovien tarve on vähentynyt merkittävästi.

Lisäksi Concept Recharge käyttää Pirellin valmistamia erikoisrenkaita, joissa ei ole lainkaan mineraaliöljyä. Renkaat on valmistettu 94-prosenttisesti fossiilittomista materiaaleista, kuten luonnonkumin, biosilikan, raionin ja biohartsin kaltaisista kierrätetyistä ja uusiutuvista materiaaleista.