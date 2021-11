Samsung Electronics ilmoitti tänään rakentavansa uuden puolijohdetehtaan Tayloriin, Teksasiin. Arviolta 17 miljardin dollarin ei nykykurssilla hieman yli 15 miljardin euron jättihanke tuo osavaltioon yli 2000 vakituista työpaikkaa.

Tietoturvayritys Check Pointin tutkimusosasto löysi jokin aika sitten haavoittuvuuden taiwanilaisen Mediatekin valmistamassa älypuhelimen sirussa. Haavoittuvuus löytyi piirien audioprosessorin sisältä. Jos haavoittuvuuksia ei olisi korjattu, ne olisivat saattaneet antaa hakkerin salakuunnella Android-käyttäjää tai piilottaa laitteeseen haitallista koodia.

Fairphone tunnetaan vastuullisuutta korostavana hollantilaisena älypuhelinvalmistajana. Nyt yritys kertoo, että se jatkaa päivitysten tarjoamista kuusi vuotta vanhalle Fairphone 2 -älypuhelimelleen. Laitteelle on tarjolla Android 10 -päivitys julkisena beetaversiona tästä päivästä lähtien.

Kvanttilaskennassa otetaan nyt suuria harppauksia eteenpäin. Perinteisessä laskennassa klassinen tietokone tulee todennäköisesti olemaan aina tehokkaampi kuin kvanttitietokone, mutta monen ongelman ratkaisemiin kvanttilaskenta sopii paremmin. IBM esitteli eilen kvanttilaskennan edistysaskeliaan, joita otetaan yhtiön Zürichin tutkimuskeskuksessa. Näyttää siltä, että kvanttilaskennalle sopivissa tehtävissä kvanttikoneesta tulee klassista konetta tehokkaampi seuraavan kahden vuoden aikana. Tämä tarkoittaisi todellista kvanttimurrosta tai kvanttiherruutta.

Moni miettii nyt auton vaihtoa sähköiseen, kun sen hankkimista tuetaan monin tavoin. Mutta onko sähköauto ympäristön ja ilmaston kannalta paras vaihtoehto? Tästä on edelleen ristiriitaista tietoa. Volvo Cars yrittää parantaa sähköauton kestävyyttä kierrätyksellä ja uusilla älymateriaaleilla.

Älypuhelin on useimpien tärkein kuvauslaite, joten sen kameran kehitystyö on erittäin tärkeää. Korealainen SK Hynix on esitellyt tekniikan, jolla kännykkäkameran tarkennus kohteisiin nopeutuu. Ratkaisu perustuu mikrolinssien käyttöön.

Pyrkimys lyhentää vasteaikoja ja pienentää energiankulutusta dataliikenteessä aiheuttaa painetta lisätä laskentatehoa verkossa siellä, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Sulautetut järjestelmät ja palvelintekniikat kannattaa viedä paikan päälle eli mahdollisimman lähelle näitä laskentatehoa vaativia kohteita. Siis verkon reunalle.

Älypuhelinvalmistajilla on erilaisia lähestymistapoja siihen, miten kamerasta saadaan mahdollisimman hyvä. Moni kasvattaa tällä hetkellä pikselien määrää ja uusimmissa malleissa yli sadan megapikselin kennot eivät ole enää mikään erikoisuus. Tutkimuslaitos Yole Developpement on yhdessä kameroita analysoivan DXOmarkin kanssa analysoinut viime vuoden huippumalleja. Analyysi osoittaa, että viime vuoden lippulaivamalleissa kuvan ja videonlaatu perustuu ennen kaikkea toimivaan laitteiston ja ohjelmiston integraatioon.

HMD Global kutsuu itseään edelleen startupiksi, vaikka yhtiö aloitti Nokia-puhelimien valmistuksen ja myynnin jo keväällä 2016. Reilun viiden vuoden aikana HMD on keskittynyt erityisesti keskihintaisiin ja halpoihin malleihin. Markkinaosuus on nyt noin prosentin luokkaa.

Häiriintykkö wifi-signaali, jos reititin on sähkökaapissa? Milloin reititin pitää käynnistää uudelleen? Kodin nettiin liittyy monia uskomuksia. DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari arvioi nyt, pitävätkö ne paikkansa.