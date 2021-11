Arduinon uusin on minikokoinen keräilijäharvinaisuus

Arduino kertoo toimittaneensa rakentelijoille ja kehittäjille jo 10 miljoonaa Uno-korttia. Juhlan kunniaksi yritys esitteli minikokoisen Uno-kortin, jota myydään vain rajoitettu määrä. Jokainen erikoiskortti on numeroitu, joten kyse on keräilijäharvinaisuuksista.

Uutuuskortilla USB-portti on päivitetty USB-C:hen. Tämän avulla kortin koko on saatu puristettua 34,2 x 26,7 millimetriin. Ohjain on sama ATmega328P, kuten aiemminkin. Sama pätee I/O-natsojen määrään, niitä on 14.

Uno Mini -erikoiskortti maksaa 40 euroa. Lisätietoja täällä.