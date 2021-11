Valitse paras artikkeli ja voita Nokia T20

HMD Global julkisti vähän aikaa sitten Nokia T20 -tabletin. Nyt voit saada tämän laitteen omaksesi, sillä arvomme sellaisen joulukuun lukijakisassamme. Riittää, että menet lukemaan uusimman ETNdigi-lehden ja valitset siitä mielestäsi parhaan artikkelin. Postaa valintasi osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja olet mukana arvonnassa.

Nokia T20 on erittäin hyvällä 2K-näytöllä varustettu Android-tabletti. Nokian puhelimien tapaan käytössä on puhdas Android, mikä pitää laitteen toimintakykyisenä pitkään. Laitteen moottorina on entisen Spreadtrumin eli nykyisen Unisocin T610-järjestelmäpiiri.

Kisassa palkintona on tabletin parempi eli LTE-yhteyksiä tukeva malli, jossa muistia on 4+64 gigatavua.

ETNdigi-lehden artikkeleita pääset lukemaan tästä. Muista liittää vastauksesi mukaan yhteystiedot. Kisa jatkuu joulukuun ajan ja aina loppiaiseen 6. tammikuuta 2022 asti. Voittaja on selvillä perjantaina 7. tammikuuta.

