Tietoturvayhtiö Check Point Software varoittaa nyt suomalaisia haittaohjelmakampanjasta, jossa Flubot-pankkitroijalainen yrittää tunkeutua Android-puhelimiin suomenkielisenä. FluBot on Android-pankkihaittaohjelma, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuoden 2020 lopulla ja jota levitetään laajalti tekstiviestien välityksellä.

Ericsson on julkistanut uusimman Mobility Report -tutkimuksensa. Siinä muistutetaan, että mobiilidataliikenne on kasvanut lähes 300-kertaiseksi vuodesta 2011, jolloin raportin ensimmäinen versio julkaistiin.

VTT on yhdessä suomalaisen kvanttialan startup-yrityksen IQM:n kanssa rakentanut Suomen ensimmäisen toimivan kvanttitietokoneen. Vastavalmistuneen viiden kubitin kvanttitietokone on ensimmäinen askel kohti skaalautuvia kvanttitietokoneita, jotka ovat yritysten hyödynnettävissä. Kvanttitietokoneen avulla VTT tekee kvanttiennakointia, eli auttaa yrityksiä entistä paremmin tunnistamaan, millaisia uusia mahdollisuuksia se tarjoaa.

Lämpö aiheuttaa yli 50 prosenttia kaikista elektroniikan tuotteiden rikkoutumisista ja häiriöistä. VTT:llä kehitetty CooliBlade-jäähdytysratkaisu on huomattavasti nykyisiä kaupallisia ratkaisuja tehokkaampi esimerkiksi sähköautojen latausjärjestelmien, 5G-tukiasemien, älyverkkojen tai ledivalaisinjärjestelmien jäähdyttämiseen.

Tutkimustenkin mukaan aivan liian harva muuttaa älylaitteensa oletussanaa. Usein salasanana säilyy esimerkiksi ”admin”. Brittihallitus on säätänyt lain, joka pakottaa käyttäjän asettamaan yksilöllisen salasanan.

DRAM-muisti oli pitkään rajoittava tekijä tietokoneiden suorituskyvyssä. Uusien DDR5-muistien tullessa pian markkinoille tilanne helpottaa hieman, mutta vielä enemmän vauhtia keskusmuisteihin on tulossa tulevien DDR6- ja DDR7-tekniikoiden myötä.

Kun tulevaisuudessa arvioidaan, mikä suomalainen innovaatio on globaalisti merkittävin, yksi ehdokkaista on ilman muuta Tuomo Suuntolan keksimä atomikerroskasvatus eli ALD. Tutkimuslaitos Yole Developpement on nyt julkistanut ensimmäisen ALD-katsauksensa ja sen mukaan tekniikka on laajenemassa voimakkaasti uusille alueille.

Nokia ilmoitti tänään, että Ooredoo Group on valinnut sen tuomaan useita teknologioita ja palveluita, mukaan lukien 5G, asiakkaille Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa osana usean maan välistä, viisivuotista sopimusta. Sopimuksen myötä Nokia laajentaa Ooredoon nykyistä verkkoa sekä ottaa käyttöön uusia 5G-palveluita.

HMD Global julkisti vähän aikaa sitten Nokia T20 -tabletin. Nyt voit saada tämän laitteen omaksesi, sillä arvomme sellaisen joulukuun lukijakisassamme. Riittää, että menet lukemaan uusimman ETNdigi-lehden ja valitset siitä mielestäsi parhaan artikkelin. Postaa valintasi osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja olet mukana arvonnassa.

Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) uusin tilasto kiinteistöihin asennettavien sähköajoneuvojen latauslaitteiden määristä kertoo myynnin jatkuneen tasaisesti noin 10 000 latauspisteen kvartaalivauhdilla. Valtaosa suomalaisautoista latautuu hitaasti peruslatauslaitteilla.