Kalliimmat 4G-puhelimet katosivat Suomesta

Operaattorit ovat julkistaneet marraskuun älypuhelimien myyntitilastonsa ja 5G jyrää niillä vahvasti. Oikeastaan vain hyvin edulliset 4G-puhelimet rikkovat kuvaa. Kalliimmat 4G-mallit ovat käytännössä kadonneet Suomesta.

Kehitys näkyy kaikilla operaattoreilla. DNA:n listalla on Samsungin, Applen, OnePlussan, Xiaomin ja Sonyn 5G-malleja. 15 myydyimmän puhelimen joukossa on vain kaksi 4G-puhelinta, jotka ovat reilun satasen hintaiset Samsungin Galaxy 12 ja Galaxy A03s.

Elisalla tilanne on käytännössä sama. Samsungin A12 rikkoo uusien 5G-puhelimien luettelon. Sen lisäksi Elisan listalle on päässyt 25 euron hintainen Nokia 105. Telialla Samsungin A12 on listan kärjessä, mutta luettelo on lähes pelkästään 5G-laitteita.