Vasta joka kymmenes uusi auto kulkee sähköllä Suomessa

Autoalan tiedostuskeskuksen mukaan lokakuun alussa takautuvasti voimaan astuva täyssähköautojen autoveron poisto on lisännyt viime kuukausina selvästi täyssähköautojen kysyntää. Suomalainen ostaa silti edelleen useammin polttomoottorilla varustetun auton. Liikenteemme sähköistyy liian hitaasti.

Ladattavien autojen kysyntää ovat täyssähköautojen autoveron poistamisen ja mallivalikoiman laajentumisen lisäksi kasvattaneet ladattavien työsuhdeautojen kannusteet. Yhteensä 14,3 prosenttia marraskuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköautoja ja 23,0 prosenttia ladattavia hybridejä.

Tammi-marraskuussa ensirekisteröidyistä autoista 9,3 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja 20,5 prosenttia ladattavia hybridejä. Autoala ennustaa, että täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvaa ensi vuonna 16,5 prosenttiin.

Marraskuussa rekisteröitiin 6 676 uutta henkilöautoa. Määrä on 9,5 prosenttia viime vuoden ja 23,1 prosenttia viiden vuoden keskimääräistä marraskuun lukemaa pienempi. Uusia henkilöautoja on marraskuun loppuun mennessä rekisteröity 91 953, joka on 4,2 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Komponenttipula ja pandemian aiheuttamat tuotannon pullonkaulat jarruttavat vielä ensirekisteröintejä, vaikka asiakastilaukset ovatkin olleet syksyn ja alkutalven aikana vakaassa kasvussa. Komponenttipulan ja raaka-ainemarkkinoiden heilahtelujen arvioidaan vaikuttavan autotuotantoon osittain vielä ensi vuoden puolellakin.