Unikie kouluttaa QNX-koodaajia autoteollisuuteen

Ohjelmistotalo Unikie käynnistää oman mentorointiohjelman, jossa se kouluttaa vastavalmistuneita tai uransa alussa olevia koodareita ohjelmistoalan huippuosaajiksi erityisesti autoteollisuuden tarpeisiin. Juniorikoodareille annetaan koulutusta ja mentorointia QNX-käyttöjärjestelmän kehittämisestä alan parhailta osaajilta.

QNX on reaaliaikainen käyttöjärjestelmä, jota käytetään monissa autoteollisuuden ja teollisuuden kehitysprojekteissa. - Erityisesti QNX-osaajista on jatkuvasti huutava pula. Autoteollisuuden asiakasprojekteissamme on tälläkin hetkellä runsaasti avoimia paikkoja täytettävänä. Tulevia osaajiamme odottavat kiinnostavat ja haastavat tehtävät nimekkäiden autovalmistajien QNX-ohjelmistokehitysprojekteissa, sanoo toimitusjohtaja Seppo Kuula.

Joulukuun alussa käynnistyvällä rekrytointikierroksella haetaan kymmenkuntaa uutta työntekijää Unikien Tampereen ja Oulun toimipisteisiin. Ydinkohderyhmää ovat korkea- tai ammattikorkeakoulututkinnon tietojenkäsittelystä tai ohjelmistoalalta juuri suorittaneet tai valmistumassa olevat. Aikaisempaa kokemusta QNX:stä ei vaadita.

Koulutuksen järjestävät Unikien ja Blackberryn kouluttajat. Mentorointivaiheessa siirrytään työskentelemään autoteollisuuden asiakkaan projektiin Unikien mentorin tuella. Puolivuotisen mentorointiohjelman jälkeen osallistujaa odottaa kokopäivätyö Unikiella. Jo koulutusajalta maksetaan palkkaa.