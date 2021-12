Robottiajoneuvojen ohjelmistoja kehittävä Sensible 4 on sopinut yhteistyöstä saksalaisen MOOVEGmbH:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuoda automatisoidut robottiajoneuvot Euroopan markkinoille vuonna 2023. Itsestään ajavan sukkulabussin testit alkavat ensi vuoden alkupuolella.

KTM Mervi Airaksinen on nimitetty Microsoft Oy:n toimitusjohtajaksi. Airaksinen aloittaa tehtävässä keväällä 2022. Hän siirtyy tehtävään IBM Suomen toimitusjohtajan tehtävästä. Aloituspäivään saakka toimitusjohtajan tehtävää hoitaa väliaikaisesti Pekka Horo.

Qualcomm on esitellyt seuraavan prosessorialustansa, joka tulee vauhdittamaan ensi vuoden Android-lippulaivamalleja. Uudella tavalla nimetty Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri nostaa laitteiden datayhteydet jopa 10 gigabittiin sekunnissa.

Ohjelmistotalo Unikie käynnistää oman mentorointiohjelman, jossa se kouluttaa vastavalmistuneita tai uransa alussa olevia koodareita ohjelmistoalan huippuosaajiksi erityisesti autoteollisuuden tarpeisiin. Juniorikoodareille annetaan koulutusta ja mentorointia QNX-käyttöjärjestelmän kehittämisestä alan parhailta osaajilta.

Suomalaisen SoC Hub -yhteistyöhankkeen ensimmäinen järjestelmäpiiri on saatu suunniteltua valmiiksi ja lähetetty tuotantoon. Seuraavaksi hankkeen osapuolet keskittyvät parantamaan suunnittelun systematiikkaa, automaatiota ja suorituskykyä. Yhteensä kolmesta suunniteltavasta piiristä ensimmäinen saadaan käyttöön vuoden 2022 alussa.

Galliumnitridi jatkaa mobiililaitteiden latureiden vallankumousta. Nyt GaN-piirien pioneeri Nvitas Semiconductor kertoo, miten Xiaomin uuden Note 11 Pro+ -laitteen 120 watin lataus perustuu sen GaNFast-sarjan piireihin.

Avoimien Open RAN -verkkojen kehityksessä otettiin tänään iso askel eteenpäin, kun englantilainen Picocom esitteli markkinoiden ensimmäisen O-RAN-verkkojen pienten solujen järjestelmäpiirin.

KvarkenSat on nimeltään Merenkurkun alueen ensimmäinen nanosatelliitti. Se rakentuu ensi vuonna suomalaisten ja ruotsalaisten yhteistyönä ja tulee tuottamaan avaruusdataa alueen asukkaiden, yritysten, koulujen ja muiden toimijoiden käyttöön.

Autoalan tiedostuskeskuksen mukaan lokakuun alussa takautuvasti voimaan astuva täyssähköautojen autoveron poisto on lisännyt viime kuukausina selvästi täyssähköautojen kysyntää. Suomalainen ostaa silti edelleen useammin polttomoottorilla varustetun auton. Liikenteemme sähköistyy liian hitaasti.

Operaattorit ovat julkistaneet marraskuun älypuhelimien myyntitilastonsa ja 5G jyrää niillä vahvasti. Oikeastaan vain hyvin edulliset 4G-puhelimet rikkovat kuvaa. Kalliimmat 4G-mallit ovat käytännössä kadonneet Suomesta.