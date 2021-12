Pohjoismaiden suurin sähköalan ammattitapahtuma Sähkö Valo Tele Av 2022 -messut siirretään helmikuulta lokakuulle. Tapahtuman uusi ajankohta on 5.-7.10.2022.

ROHM-konserniin kuuluva LAPIS Technology on esitellyt piirisarjan, joka pystyy syöttämään jopa 1 watin lataustehon langattomasti 13,56 megahertsin linkin yli. Tämä tuo langattoman latauksen moniin pienikokoisiin NFC-radiolla varustettuihin laitteisiin, kuten puettavat laitteet ja teollisuuden laitteisiin.

AMD on esitellyt superkoneisiin ja tekoälysovelluksiin räätälöidyn prosessorin, jossa on yhdistetty EPYC-prosessorit ja Instinct-kiihdyttimet. Pääjohtaja Lisa Sun mukaan uusi MI200-alusta kasvattaa esimerkiksi tekoälylaskennan suorituskyvyn datakeskuksissa 4,9-kertaiseksi aiempiin prosessoreihin verrattuna.

Sähkö- ja hybridiajoneuvojen korjaustöihin liittyy perinteisistä polttomoottoriautoista poikkeavia riskejä, koska autoissa on akku, jossa on vaarallisen korkea jännite.

Suomessa käytetään valtava määrä dataa joka päivä, niin mobiilissa kuin kiinteässäkin verkossa. DNA on nyt avannut käyttäjiensä datankäyttölukuja ja niiden perusteella Suomi on menossa vauhdilla kohti sitä kriittistä pistettä, jossa koko kansa aidosti digitalisoituu.

Suomalaiset kvanttifyysikot ovat onnistuneet rakentamaan kubittien ohjaukseen soveltuvan mikroaaltolähteen, joka toimii erittäin matalissa lämpötiloissa. Sen teho on sata kertaa aiempaa suurempi ja siksi riittävä kubittien hallintaan. Lisäksi mikroaaltolähteestä aiheutuvat virheet kvanttilaskentaan ovat vähäisiä.

Erilaisia Linux-jakeluversioita on tilastojen mukaan yli 600 ja aktiivisesti niistä kehitetään noin viittäsataa. Mutta mitä versioita ammattilaiset suosivat? ZDNetin jutussa valitaan Fedora kehittäjien suosikki-Linuxiksi.

Tietoturvayhtiö Check Point Software on julkaissut marraskuun haittaohjelmakatsauksensa. Tutkijat kertovat, että modulaarinen bottiverkko ja pankkitroijalainen Trickbot on maailman yleisin haittaohjelma. Sitä esiintyy viidessä prosentissa maailman yritysverkoista. Tammikuussa alasajettu Emotet on tehnyt paluun maailman yleisimpien haittaohjelmien joukkoon ollen marraskuussa sijalla seitsemän.

Ison-Britannian mediaministeriö on lausunut, että vuonna 2030 reilu kolmannes eli 35 prosenttia maan mobiilidataliikenteestä menee Open RAN -arkkitehtuuriin perustuvien verkkojen läpi. Päätöstä voidaan pitää jatkona sille, että Huawein verkkolaitteet kiellettiin brittioperaattorien 5G-verkoista viime vuonna.

HMD Global julkisti vähän aikaa sitten Nokia T20 -tabletin. Nyt voit saada tämän laitteen omaksesi, sillä arvomme sellaisen joulukuun lukijakisassamme. Riittää, että menet lukemaan uusimman ETNdigi-lehden ja valitset siitä mielestäsi parhaan artikkelin. Postaa valintasi osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja olet mukana arvonnassa.