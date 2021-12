ADI paransi 5G-radion energiatehokkuutta

Analog Devices on esitellyt tukiasemien RadioVerse-järjestelmäpiiriensä sarjaan uutuuden, jonka avulla laitevalmistajat voivat kehittää aiempia energiatehokkaampia radioyksiköitä 5G-verkkoihin. ADR9040-piirisarja tarjoaa edistyneen RF-signaalinkäsittelyn a aiempaa suuremman RF-kapasiteetin.

RadioVerse on ADIn vastaanottimien piiriperhe, joka nykyisin on tarkoitettu ennen kaikkea 5G-tukiasemiin. Yhtiön mukaan kyse on käytetyimmästä ohjelmistopohjaisesta vastaanottimesta 4G- ja 5G-tukiasemissa.

ADRV9040-piiri on ensimmäinen RadioVerse-sarjan uusista SoC-piireistä. Se tuo kahdeksan 400 megahertsin levyistä kanavaa sekä lähetykseen että vastaanottoon. Piirisarjalle on integroitu esimerkiksi kanavan digitaalinen muunnos ylöspäin ja alaspäin, CFR-korjaus (crest factor reduction) ja digitaalinen esisärötys (pre-distortion).

Kun piirille on integroitu näin paljon signaalinkäsittelyä, voidaan RU-yksikkö toteuttaa ilman FPGA-piiriä. Tämä tekee ratkaisusta pienemmän, kevyemmän, vähemmän tehoa kuluttavan ja edullisemman. Algoritmit on testattu ja validoitu erilaisia 4G- ja 5G-toteutuksia varten, ja esimerkiksi GaN-tehovahvistimia voidaan käyttää.

Valmistajista Samsung kehuu uutta vastaanotinpiiriä ja sanoo laajentavansa yhteistyötä ADI:n kanssa tukiasemien laiteratkaisuissa.

