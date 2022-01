Samsungin uusi palvelinmuisti näyttää, mihin PCIe5 pystyy

Samsung on esitellyt datakeskuksiin uuden SSD-muistin, joka on suorituskykyisempi kuin mikään markkinoille tähän asti tuotu. PCIe 5.0 -liitäntää tukeva PM1743-levy siirtää dataa jopa 13 000 megatavua sekunnissa.

Levyt perustuvat Samsungin viidennen sukupolven V-NAND-piireihin. PCI4-pohjaisiin levyihin verrattuna uutuudet ovat lähes kaksi kertaa nopeampia ja kuluttavat silti tehoa 30 prosenttia vähemmän.

Käytännössä levyt näyttävät, mihin tallennuksessa mennään alkaneen vuoden aikana. Kuluttajien laitteissa siirtymä on todennäköisesti hitaampi kuin ammattitason datakeskustallennuksessa, mutta niissäkin vanhat tallennustekniikat osoittautuvat nopeasti antiikkisen hitaiksi.

Samsungin PM1743:n peräkkäinen lukunopeus on jopa 13 000 megatavua sekunnissa (MB/s) ja satunnainen lukunopeus 2 500 000 IOPS-operaatiota sekunnissa. Datan kirjoitusnopeuksia on nostettu merkittävästi: peräkkäinen kirjoitusnopeus on 6 600 MB/s ja satunnainen kirjoitusnopeus 250 000 IOPS.

Yhdellä kulutettua wattia kohti uusi levy siirtää dataa prosessorille 608 megatavua sekunnissa. Tämän odotetaan alentavan palvelinten ja datakeskusten käyttökustannuksia merkittävästi ja auttavan samalla pienentämään niiden hiilijalanjälkeä.

PM1743:a on saatavana laajalla kapasiteetilla 1,92 teratavusta (TB) 15,36 teratavuun, ja se tarjotaan perinteisessä 2,5 tuuman kokoisessa muodossa sekä 3 tuuman EDSFF- eli E3.S-levynä.