Tietoturvayhtiö Check Point Research kertoo haittaohjelmakatsauksessaan, että Emotet on noussut jo Suomen ja koko maailman toiseksi yleisimmäksi haittaohjelmaksi. Suomessa listaykkösenä on yhä Netwalker, globaalisti Trickbot. Apache Log4j on eniten hyödynnetty haavoittuvuus.

Perinteisten mekaanisten kiintolevyjen kapasiteettia on yritetty parantaa uusilla luku- ja kirjoituspäillä. TDK ilmoittaa nyt onnistuneensa toimittamaan ensimmäiset protopäät, jotka tukevat seuraavan polven MAS-MAMR -tallennustekniikkaa.

Allegro MicroSystems on esitellyt uuden Hall-paikannusanturin, joka mittaa asentoa magneettien avulla. A33230 on pienin markkinoilla tällä hetkellä saatavilla oleva sini/kosini-anturi, ja se tarjoaa järjestelmäsuunnittelijoille kustannustehokkaan ratkaisun auto- ja teollisuussovelluksiin.

Muisteja kehittävien tutkijoiden jonkinlaisena Graalin maljana on pidetty haihtumatonta muistia, joka olisi yhtä nopea kuin DRAM ja säilyttäisi datansa loputtomasti. Nyt Lancasterin yliopiston tutkijat ovat julkaisseet tekniikan, joka näyttää ratkaisevan tämän UltraRAM-muistin valmistukseen liittyvät ongelmat.

Oulun yliopistossa kehitetään uudenlaisia materiaaleja, joilla voitaisiin kerätä energiaa ympäristöstä eri tavoin vaikkapa älykellon lataamiseen. Tutkija Yang Bai on nyt saanut Euroopan tutkimusneuvostolta puolitoista miljoonaa euroa, jonka turvin voidaan rakentaa prototyyppi uudesta materiaalista.

Oulun yliopisto ja Joisto Group Oy ovat yhteistyössä toteuttaneet ainutlaatuisen hybridilohkoketjuverkon. Lohkoketjuverkko on nyt otettu täyteen tuotanto- ja tutkimuskäyttöön.

Bluetooth SIG julkisti heinäkuussa uuden 5.3-päivityksen tekniikan core-standardiin. Uudistukset tuovat neljä uutta ominaisuutta, jotka parantavat BLE-yhteyksiä entisestään. Nyt Ceva on esitellyt ensimmäisen uutta standardia tukevan IP-lohkon, joka voidaan liittää piirisuunnitteluihin.

Japanilainen TDK on lanseerannut markkinoiden vähävirtaisimman, kuluttajalaitteisiin räätälöidyn liikeanturien SmartMotion-perheen. Kuuden vapausasteen ICM-45xx -anturi on samalla ensimmäinen BalancedGyro-tekniikkaa tukeva liikeanturi, joka kalibroi itsensä koko elinkaaren ajan.

Ruotsalaistaustainen Beowulf kertoo, että sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö Grafintec ja intialainen Epsilon Advanced Materials ovat allekirjoitti Vaasan kaupungin kanssa aiesopimuksen anodimateriaalien tuotantolaitoksen perustamisesta GigaVaasan alueelle. Tehdas on tulossa Freyr Batteryn suunnitellun akkukennojen kehityslaitoksen lähelle.

Sensible 4:n ohjelmistoilla ajavat robottibussit ovat aloittaneet tesiajonsa Tampereen Hervannassa. ProAce-bussit kuljettavat matkustajia maksutta maaliskuun puoleen väliin saakka. Palvelukokeilun tavoitteena on selvittää, kuinka robottiautot voisivat tulevaisuudessa toimia osana julkista liikennettä.