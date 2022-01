Suomi sai oman kvanttiohjelmansa

Suomessa on aloittanut merkittävä uusi tutkimushanke vauhdittamaan kvanttiteknologian edistymistä. VTT:n koordinoima QuTI-hanke kehittää uusia komponentteja, tuotantoratkaisuja ja algoritmeja kvanttiteknologian tarpeisiin. Business Finlandin osittain rahoittamassa QuTI-konsortiossa on mukana yhteensä 12 partneria. Kolmevuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa.

Teollisuudessa on virinnyt laaja kiinnostus kvanttiteknologiaan, koska kvantti-ilmiöitä hyödyntämällä laskenta-, kommunikaatio- ja anturiratkaisujen suorituskykyä voidaan parantaa ennennäkemättömällä tavalla. VTT:n koordinoima ekosysteemihanke Quantum Technologies Industrial (QuTI) tuo yhteen suomalaisen teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden asiantuntemuksen uusien kvanttiteknologian ratkaisujen löytämiseksi.

QuTI-hanke kattaa koko kvanttiteollisuuden vaatiman arvoketjun materiaaleista ja laitteistoista ohjelmistoihin ja järjestelmätason ratkaisuihin. Hankkeessa on mukana 12 organisaatiota: tutkimuspartnereina VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus sekä teollisuuspartnereina Bluefors, Afore, Picosun, IQM Quantum Computers, Rockley Photonics, Quantastica, Saab ja Vexlum.

QuTI-hankkeessa kehitettävät kvanttilaskennan ja -kommunikaation laitteistot perustuvat pitkälti mikrojärjestelmien, fotoniikan, elektroniikan ja kryogeniikan osaamiselle. Hankkeessa kehitetään räätälöityjä ohjelmistoja ja algoritmeja käsi kädessä laitteistojen kanssa, mikä vahvistaa kotimaista kvanttilaskentainfrastruktuuria. Lisäksi luodaan kvanttiteknologian tuotekehitykseen uusia työkaluja, jotka palvelevat niin QuTI-hankkeen tarpeita kuin koko kvanttiteknologian alaa.

Kolmivuotinen QuTI-hanke toteutetaan Business Finlandin ja projektikumppaneiden yhteisrahoitteisena hankkeena, jonka kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa. Business Finlandin rahoitusosuus on 5,6 miljoonaa euroa.

