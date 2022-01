HERE on paikannusalustojen ykkönen

Tutkimuslaitos Counterpoint on rankannut eri paikannusalusta paremmuusjärjestykseen sen perusteella, kuin helposti ja hyvin niiden avulla voidaan toteuttaa sijaintipalveluja. Nokian aiemmin omistama HERE nousi listan kärkeen ennen Googlea ja TomTomia.

Counterpointin Location Platform Vendor Scorecard -raportissa yli 25 johtavaa kartoitus- ja sijaintialustojen toimittajaa arvioitiin yli 65 avainominaisuuden perusteella. Arvioitavan on kaikkiaan seitsemän eri kategoriaa: karttatiedot, sijaintitieto, sijaintipalvelut, tietoalusta, kehittäjäekosysteemi, kumppanit ja asiakkaiden liiketoiminnan kasvu viimeisen raportin julkaisemisen jälkeen.

HERE kirjasi rankkauksessa korkeimmat pisteet. Viimeisten 18 kuukauden aikana HERE on laajentanut valikoimaansa, alustan ominaisuuksien kumppanuuksia ja asiakaskuntaa reilusti. Se on lisännyt eroa pahimpiin kilpailijoihinsa. HERE on tuonut tarjolle useita uusia tuotteita ja palveluita, kuten HERE Anonymizer, HERE Consent Manager, EV Routing, ISA Map ja niin edelleen.

0Google on HEREn jälkeen maailmanlaajuisesti toiseksi suurin sijainti- ja kartta-alustojen tarjoaja. Google menestyi hyvin kattavuuden, kattavuuden, POI-kohteiden ja karttatietojen tuoreuden suhteen sekä lisäsi uudempia ominaisuuksia, kuten lisätyn todellisuuden kuluttajaympäristössä, joka hyödyntää 3,5 miljardia Android-käyttäjää maailmanlaajuisesti.

Googlen sijaintipalvelut ovat hallitsevia Android-älypuhelimissa, mutta autoteollisuudessa se on jäänyt selvästi HEREn varjoon. Myös kolmanneksi parhaaksi arvioitu TomTom on vahvempi peluri autoteollisuudessa. TomTomin vahva asema perustuu aitoihin ja karttatietojen lisensointimahdollisuuksiin. Viimeisen vuoden aikana TomTom on keskittynyt erityisesti sähköautojen paikannuspalveluihin eli käytännössä latausasemien sijaintien löytämiseen.