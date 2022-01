Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkijoiden kehittämällä nanokokoisella säteilyilmaisimella eli bolometrilla voidaan mitata fotonien energiaa. Tavoitteena on määrittää kvanttitietokoneissa tarvittavien kubittien energiatila huomattavasti aiempaa tarkemmin ja nopeammin.

Aalto-yliopistossa aletaan rakentaa vallankumouksellista fotoniparien kvanttilomittumiseen perustuvaa LED-valonlähdettä professori Pertti Hakosen johdolla. Tutkimusryhmä on saanut työhön Jane ja Aatos Erkon säätiöltä ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä kolmivuotisen Tulevaisuuden tekijät -ohjelman rahoituksen.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsivät yhteensä neljä miljoonaa euroa kuudelle suomalaiselle tutkimushankkeelle. Säätiöiden tuella muun muassa kehitetään uutta teknologiaa IT:n globaalin energiankulutuksen vähentämiseksi, ratkaistaan kriittisten metallien kiertotalouden ongelmia ja vauhditetaan kvanttiteknologian läpimurtoja.

Apple ja Ericsson ovat yrittäneet vuoden ajan sopia patenttiriitaansa, joka koskettaa 5G-patentteja. Apple on kieltäytynyt maksamasta Ericssonin vaatii viiden dollarin lisenssimaksua jokaista iPhonea ja iPadia kohti.

Kalifornialainen Menlo Micro tunnetaan yrityksenä, joka on pitänyt meteliä perinteisten sähkömekaanisten releiden hautaan saattamisesta. Nyt yritys on esitellyt uusimman MEMS-pohjaisen RF-kytkimen. MM5120-piiri tuo katetta koville puheille.

Autoalan amerikkalaisen standardointijärjestö SAE:n mukaan ajoneuvojen autonomisuutta voidaan määritellä 5-portaisella asteikolla. Todellinen, täysin autonomisesti kulkeva 5-tason robottiauto on vielä kaukana. Tänä vuonna markkinoille saadaan ensimmäiset 3-tason autonomiset autot.

Nokia ilmoitti tänään, että GO Malta on valinnut sen ainoaksi strategiseksi kumppanikseen valtakunnallisen 5G RAN -verkon käyttöönottoon seitsemän vuoden sopimuksella. Sopimuksen myötä GO:n kuluttaja- ja yritysasiakkaille otetaan käyttöön skaalautuva, erittäin luotettava, nopea ja matalaviiveinen mobiiliyhteys.

Eaton laajentaa arvostettua moottorinsuojakatkaisijoiden ja -kontaktorien valikoimaa. PKZM0- ja PKE-moottorinsuojakatkaisimet sekä DILM- ja DILA-kontaktorit tulevat saataville helppokäyttöisillä push-in-liittimillä varustettuina. Moottorinsuojakatkaisijoiden säätöalue on 0,1–32 A ja kontaktoreiden nimellisvirrat ovat 4–38 A.

Sveitsiläinen u-blox on esitellyt kaksi uutta IoT-moduulia, jotka tulevat LTE-verkkojen Cat 1 -määrityksiä. Uutuuksista LARA-R6 on markkinoiden pienin moduuli näihin yhteyksiin. LENA-r(:een on lisätty M10-alustaan perustuva paikannusvastaanotin.

Tietosuoja-asetus GDPR on ollut voimassa toukokuusta 2018 lähtien. Viimeisen vuoden aikana tietoturvaloukkauksia koskevia ilmoituksia tehtiin yli 130 000. Tämä tarkoittaa 356 ilmoitusta joka päivä.