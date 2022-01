5G-dataa 3,5 gigabitin nopeudella verkkoon päin

5G-tekniikka on moninkertaistanut kuluttajien käytössä olevat datanopeudet verkosta päätelaitteisiin, mutta myös uplink-yhteys verkkoon päin on kiihtymässä. Mittauslaitevalmistaja Keysight Technologies on demonnut yhdessä Qualcommin kanssa peräti 3,5 gigabitin uplink-yhteyttä.

Virstanpylväs saavutettiin yhdistämällä Keysightin 5G-protokollan testerikokoonpanolla ja Qualcommin Snapdragon X65 5G -modeemipiirillä. 3,5 gigabittiin sekunnissa linkissä päästiin hyödyntämällä kantoaaltojen yhdistämistä millimetriaalloilla.

Testissä käytetty laitteisto hyödyntää Keysightin UXM 5G Wireless Test Platform -testausalustaa. Tämä on integroitu ja kompakti signaloinnin testialustaa, joka tukee protokollia eri formaateissa ja sisältää riittävästi prosessointitehoa ja runsaat RF-resurssit, joilla 5G NR -yhteyksiä voidaan emuloida.

Qualcommin San Diegon testauslaboratoriossa käytettiin yhtä taajuuskanavaa FR1-alueella ja neljää kantoaaltoa FR2-alueella eli millimetritaajuuksilla.