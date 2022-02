Jos laite saa käyttövirtansa monikennoisesta akusta, siinä vaaditaan kaksivaiheista tehonmuunnosta. Perinteinen etupään muuntimen käyttö on tehotonta ja lyhentää akunkäyttöikää. Analog Devicesin uusi buck-tyyppinen MAX77540-muunninpiiri korjaa ongelman.

Suomalaisen terveysteknologian tuotevienti toipui nopeasti koronajärkytyksestä, ja ennakkotiedot vuodesta 2021 kertovat jopa koronaa edeltävää aikaa paremmasta kasvusta. Kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana vuonna 2021 tuoteviennin arvo oli 2,0 miljardia euroa, kun se vuosina 2018–2020 vastaavalla ajalla oli 1,9 miljardia euroa.

Ruotsin posti- ja televiranomainen PTS sulki Huawein ulos maan mid band -alueen 5G-huutokaupasta reilu vuosi sitten. Huawei on aina pitänyt kohteluaan syrjivänä ja laittomana ja on nyt haastanut oikeuteen Ruotsin kuningaskunnan. Asia ratkeaa ICSID-keskuksessa (International Centre for Settlement of Investment Disputes) Washingtonissa.

PCI-tekniikan kehitystä hallinnoiva PCI-SIG -järjestö sai tammikuussa valmiiksi PCI Express -väylän lopullisen 6.0-standardin. Rambus on nyt ensimmäisenä julkistanut PCIe6-ohjaimen, joka tulee vauhdittamaan tulevien polvien datakeskuspalvelimia.

Rambusin ohjain on lisensoitava IP, joka voidaan integroida ASIC-suunnitteluihin. Se tukee standardin mukaista 64 gigasiirron datanopeutta. Ohjain on myös taaksepäin yhteensopiva aina PCIe 3.0-laitteisiin asti.

Lisätietoja uudesta ohjaimesta Rambusin sivuilta.

Kuva: AdobeStock

Jos olet joskus hakenut pakettisi Postin SmartPost-älylokerosta, olet ollut tekemisissä Sigfox-tekniikan kanssa. Älylokeron lukko viestii IoT-verkon kautta Postille, että paketti on haettu ja lokero vapautuu uudelle paketille. Data liikkuu 0G-verkon kautta, jota operoi Suomessa Connected Finland.

Saksalainen InnovationLab on kehittänyt uudenlaisen akunhallintaratkaisu, jolle se on antanut nimeksi BaMoS. Tekniikan avulla mahdollista pidentää sähköauton akuston käyttöikää jopa 40 prosenttia.

Jo nykyiset uudet autot nojaavat turvajärjestelmissään tiivisti tutkiin. Nykyautojen tutkajärjestelmät rajoittuvat kuitenkin yksinkertaisiin toimintoihin, kuten kaistaviivojen välissä pysymiseen moottoritiellä. Robottiauto tarvitsee kuitenkin paljon korkeamman resoluution etäisyystietoa. edetäkseen korkeammalle autonomiatasolle. Kalifornialainen Zendar sanoo kehittäneensä tällaisen kaikissa olosuhteissa toimivan tutkan.

Huaweilla on ollut ongelmia 5G-verkkojen toimittamisessa moneen länsimaahan, mutta yhtiö on erittäin vahvassa asemassa monilla muilla markkinoilla. GlobalData arvioi nyt, että Huawei oli markkinajohtaja 5G RAN -toimituksissa viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Raportti julkaistaan puolen vuoden välein.

Nokia kertoo, että Nordic Semiconductorin IoT-piirisarjoja ostaville asiakkaille tarjotaan uudenlaista mahdollisuutta lisensoida laitteiden käytön edellyttämät essentiaalipatentit. Yritys voi ostaa patentin suoraan Nordicilta ilman, että neuvotteluja täytyy käydä uudelleen Nokian kanssa.

Elisan kyselytutkimuksessa on selvitetty suomalaisten kyberturvallisuuden tilaa. Tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista altistui vuonna 2021 verkko- tai puhelinhuijaukselle. Joka kymmenes vastaaja kertoi tulleensa varmasti huijatuksi.