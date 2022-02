Volvo Cars ja Northvolt ovat valinneet uuden akkutuotantolaitoksen kotipaikaksi Göteborgin. Yksikkö aloittaa toimintansa vuonna 2025 luoden jopa 3 000 uutta työpaikkaa. Se täydentää suunniteltua tutkimus- ja kehitystyökeskusta, josta yhtiöt ilmoittivat joulukuussa osana noin kolmen miljardin euron investointia.

Puolijohdealan jakelumarkkinoita Euroopassa seuraavan DMASS-järjestön mukaan jakelijat myivät viime vuonna IC-piirejä 13,9 miljardilla eurolla. Luku on 25,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja samalla DMASS-raportoinnin historian suurin.

Ceremorphic on vuonna 2020 perustettu yritys, jonka kehittäjät ovat jo viiden vuoden ajan työstäneet uudenlaista tekoäly- ja superkoneprosessoria. Nyt yhtiö on tullut julkisuuteen ensimmäisellä QS 1 -piirillään. Hierarkkiseksi oppivaksi prosessoriksi nimetyllä piirillä on RISC-V-pohjaisia lohkoja.

Rakennusliike NCC:n kohteissa pääkaupunkiseudulla pilotoidaan uutta konenäköä ja tekoälyä hyödyntävää tekniikkaa. Israelilaisen Buildots ohjelmistolla rakennuskohteesta luodaan digitaalinen kaksonen, jonka avulla töiden edistymistä voidaan verrata rakennussuunnitelmiin ja -aikatauluihin.

Euroopassa myytiin viime vuonna yli 1,2 miljoonaa täyssähköautoa. Luku on 63 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tällä hetkellä joka kymmenes uusi auto kulkee vain sähköllä. Hybridiautoja myytiin reilu miljoona, kertoo JATO Dynamics.

Koronapandemia näyttää viimein hellittävän otettaan. Kulunut kaksi vuotta on kuitenkin aiheuttanut pysyvä muutoksia elektroniikan komponenttikauppaan. Suunnittelijoiden jakelijana tunnetun Farnellin pääjohtaja Chris Breslinin mukaan korona muutti komponenttikauppaa pysyvästi.

Sulautetut järjestelmät yleistyvät edelleen huimaa vauhtia. Useimmassa sovelluksissa tarvitaan vain melko pienikokoista NOR-tyyppistä flash-muistipiiriä. Muisteihin erikoistuneet isot valmistajat eivät kuitenkaan toimita enää pieniä muisteja, vaan keskittyvät suuriin, tiheisiin volyymipiireihin. Microchip sen sijaan on sitoutunut toimittamaan asiakkaille pieniä NOR-flasheja niin kauan kuin niitä tarvitaan, jopa yli 20 vuotta.

Nokia yllätti eilen iloisesti osavuosikatsauksessaan. Erityisesti kannattavuuden parantuminen miellytti analyytikoitakin. Sijoittajapuhelussa toimitusjohtaja Pekka Lundmark painotti, että käänne perustuu kovaan työhön ja tekniseen kehitykseen. Nokia ei enää ole takamatkalla, kun sitä verrataan pahimpiin kilpailijoihin 5G-markkinoilla.

Viime vuosina akkukäyttöiset elektroniset laitteet, mukaan lukien puettavat laitteet, teollinen IoT, kuten älykortit ja elektroniset hyllytarrat, ja kannettavat laitteet ovat yleistyneet. Näitä laitteita ei tarvitse ainoastaan ​​tehdä pienempiä ja ohuempia suunnittelun ja toiminnallisuuden parantamiseksi, vaan niiden on myös tuettava suurempia akkukapasiteettia ja pienempi virrankulutus käytettävyyden ja mukavuuden parantamiseksi.

Suomessa myytiin viime vuonna 32 121 sähköautojen latauslaitetta. Niissä oli yhteensä 43 365 latauspistettä. Lähes kaikki latauspisteet ovat hidas- tai peruslatauspisteitä, sillä yli 22 kilowatin teholatauspisteitä myytiin viime vuonna vain 269 kappaletta.