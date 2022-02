NFC-yhteyksiä käytetään laajasti mobiilimaksamiseen ja tavaroiden seurantaan. Molemmissa on tärkeä varmistua siitä, että käyttäjä tai tagattu tavara on juuri se, joka väittää olevansa. Jatkossa tämä on helpompaa NXP:n uudella NTAG 22x -piirillä.

Volvo on yksi autonvalmistajista, jotka ovat nopealla aikataululla siirtymässä täysin sähköisiin malleihin. Jotta yhdellä latauksella päästäisiin mahdollisimman pitkälle, ottaa Volvo käyttöön uusia tekniikoita Torslandan tehtaallaan. Yksi tekniikoista on alumiinikorien suurempien osien megavalu.

Puolitoista vuotta sitten grafiikkaprosessoreistaan tunnettu Nvidia ilmoitti ostavansa englantilaislähtöisen Arm:n Softbankilta jättimäisellä 40 miljardin dollarin summalla. Kauppa on ollut vastatuulessa kilpailuviranomaisten arvioinneissa ja nyt Nvidia luopuu aikeistaan.

Järjestelmäpiireillä voidaan jo nyt generoida piirin salausavain valmistuksessa syntyvien fyysisten ominaisuuksien perusteella. Tyypillisesti tämä uniikki avain tallennetaan piirille sulakkeeseen, mikä ei riitä sataprosenttiseen salaukseen. PUFsecurityn kehittämä tekniikka ratkaisee ongelman.

Intel panostaa vahvasti sopimusvalmistukseen. Moni yritys ilmoittaa nyt siirtyneensä osaksi Intelin ekosysteemiä (Intel Foundry Services Ecosystem). Yksi ekosysteemiin liittyneistä on SiFive. Sen kehittämä, tähän asti tehokkain RISC-V-prosessori tullaan optimoimaan Intelin prosesseja varten.

Sulautettujen korttistandardien kehittäjä PICMG on julkistanut suunnitteluohjeen COM-HPC -tietokoneiden kantakortille (Carrier Board Design Guide). 160-sivuinen dokumentti tarjoaa elektroniikka- ja piirilevysuunnittelijoille kaiken tarvittavan tiedon COM-HPC-moduulien hyödyntämiseen.

Brian Benchoff -niminen rakentelija ja valkokaulushakkeri on rakentanut Linux-tietokoneen, jolla on hintaa vain 15 dollaria. Kone koostuu näppäimistöstä, näytöstä, USB-portista ja microSD-korttipaikasta. Virtansa laite saa paristoista.

OnePlus on jo julkistanut uuden 10-ippulaivansa, vaikka se ei ole Eurooppaan tullutkaan. Hollantilainen LetsGoDigital-sivuston mukaan myöhemmin tänä vuonna tulossa olisi OnePlus 10 Ultra -malli, jossa oli periskooppikamera.

Yksi maailman suurimmista mediataloista on joutunut kyberhyökkäyksen uhriksi. Rupert Murdochin johtaman News Corporationin eri julkaisuissa työskentelevien toimittajien sähköposteihin on onnistuttu murtautumaan.

Tehopuolijohteissa ollaan monella sektorilla siirtymässä piistä piikarbidiin tai gallium-nitridiin. Viimeksi mainittu on mahdollistanut selvästi nopeammat ja pienemmät kännykkälaturit. Seuraavaksi se mullistaa säkhöautojen lataamisen, sanoo GaN-pioneeri Navitas Semiconductor.