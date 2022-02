IEEE hyväksyi kuudennen polven WiFi-tekniikan eli 802.11ax-standardin jo syyskuussa 2020. Nyt Trendfroce ennustaa, että WiFi 6 ja yhteydet 6 gigahertsin alueelle laajentanut 6E-versio nousevat tänä vuonna markkinoiden kärkeen.

Check Point Research kertoo tammikuun haittaohjelmakatsauksessaan, että paljon harmia aiheuttanut salasanavaras Lokibot on palannut listoille. Trickbot on joutunut luovuttamaan ykköspaikkansa Emotetille, ja Apache-palvelinten Log4j jatkaa eniten hyödynnettynä haavoittuvuutena.

Kaikki maailman puolijohteet valmistetaan piikiekoilla. Puolijohdealan kattojärjestö SEMI kertoo, että viime vuonna rikottiin vanhat ennätykset sekä kiekkojen toimitusmäärissä että liikevaihdossa. Kaikkiaan piikiekkoja toimitettiin 9,1 neliökilometrin kokoinen ala. Tämä vastaa reilua 220 jalkapallokenttää.

Tutela Technologiesin keräämän käyttäjädatan perusteella Telia on suomalaisoperaattorien ykkönen. Kisa Suomen parhaasta mobiiliverkosta oli tiukka, mutta Telia nousi kärkeen useimmilla mittareilla.

Tähän asti Raspberry Pi -kortin päivitys on aina vaatinut tietokonetta. Muuten käyttöjärjestelmää ei voi asentaa SD-kortille. Nyt säätiö testaa käynnistyslatainta, joka lataisi päivityksen kortille suoraan netin kautta.

Yhä useampaa laitetta voi ohjata äänellä. Alexa, Siri ja muut apurit näyttävät, mikä kaikki on mahdollista. Myös teollisuussovellukset hyötyvät tästä teknologiasta. Esimerkiksi kompleksisten prosessien automatisoinnissa käytettävien laitteiden ja järjestelmien ohjauksessa voidaan käyttää voice INTER connect -yrityksen sulautettua ääniohjausratkaisua vicCONTROL, joka on saatavana 30 kielellä, mukaan lukien skandinaaviset kielet, jopa suomi.

Eurooppa on kiistatta jäänyt jälkeen puolijohdeteollisuudessa. Erityisesti sirujen valmistuksessa Aasia ja Yhdysvallat ovat kaukana edellä. Nyt EU:n komissio on ehdottanut toimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään varmistamaan unionin jäsenten toimitusvarmuus, häiriönsietokyky ja teknologinen johtajuus puolijohdeteknologioiden ja -sovellusten alalla.

NFC-yhteyksiä käytetään laajasti mobiilimaksamiseen ja tavaroiden seurantaan. Molemmissa on tärkeä varmistua siitä, että käyttäjä tai tagattu tavara on juuri se, joka väittää olevansa. Jatkossa tämä on helpompaa NXP:n uudella NTAG 22x -piirillä.

Volvo on yksi autonvalmistajista, jotka ovat nopealla aikataululla siirtymässä täysin sähköisiin malleihin. Jotta yhdellä latauksella päästäisiin mahdollisimman pitkälle, ottaa Volvo käyttöön uusia tekniikoita Torslandan tehtaallaan. Yksi tekniikoista on alumiinikorien suurempien osien megavalu.

Puolitoista vuotta sitten grafiikkaprosessoreistaan tunnettu Nvidia ilmoitti ostavansa englantilaislähtöisen Arm:n Softbankilta jättimäisellä 40 miljardin dollarin summalla. Kauppa on ollut vastatuulessa kilpailuviranomaisten arvioinneissa ja nyt Nvidia luopuu aikeistaan.