Samsungin jättitabletti yllättää ohuudellaan

Samsung esitteli tällä viikolla uudet Galaxy S22 -sarjan älypuhelimensa. Samalla esiteltiin kolme uutta Tab S8 -tablettia. Niistä suurin ja kaunein eli Ultra-malli yllättää sekä näytön koolla ja laadulla, että ohuudellaan. Laite on äärimmäisen ohut.

14,6-tuumainen Super AMOLED -näyttö on erinomainen. Se virkistyy 120 kertaa sekunnissa S22-sarjan huippupuhelimien tapaan. Ohut rakenne vaatii vahvan rungon ja Tab S8 Ultrassa onkin vahva Armor Aluminium -runko. Se taipuu 40 prosenttia vähemmän kuin edeltäjänsä.

Ultra-mallin puristaminen vain 5,5 millimetriä paksuksi on iso näyttö Samsungin mekaniikkaosaamisesta. Periaatteessa näytön pinta-alan kasvattaminen mahdollistaa elektroniikan suunnittelun sen alle ohuempaan ja ohuempaan tilaan. Rakenteen pitää kuitenkin estää tabletin taipuminen tiettyjen rajojen sisällä ja tässä Samsung on onnistunut hienosti. Suunnittelulla on toki seurauksensa: 14,6-tuumaisen Ultran sisuksiin on istutettu 11200 milliampeeritunnin akku. 12,4-tuumaisessa, niin ikään Super AMOLED-näytöllä varustetussa S8+-mallissa akku on lähes yhtä suuri eli 10090 mAh, kun 11-tuumaisella LCD-näytöllä varustetun S8-perusmallin akkuun sopii 8000 mAh kapasiteetti.

Kaikkien S8-tablettien mukana tulee uusi S Pen -kynä, joka latautuu laitteen takapinnalla magneettikiinnityksessä. Ultra-mallin isolla ruudulla kynän ominaisuudet tulevat omimmillaan esiin ja tabletti toimii myös piirtopöytänä. Tämä perustuu yhteistyöhön Clip Studion Paint-sovelluksen kanssa.

Ultra-mallin näyttö erottelee 2960 x 1848n pikseliä. Kaiuttimet vaikuttavat laadukkailta ja Dolby Atmos -tuen myötä elokuvat nousevat uudelle tasolla tablettimaailmassa. Kaikissa S8-sarjan tableteissa prosessori on Qualcommin uusin Snapdragon 8 Gen 1 -prosessori.

Mutta se lataus? 45 watin maksimiteho ei enää ole lippulaivatasoa. Eikä Samsung tablettienkaan mukana toimita enää laturia. Vihreät näkökulmat on helppo ymmärtää, mutta toisaalta kalliin tabletin mukana odottaisi saavan laturin, joka lataa laitteen mahdollisimman nopeasti. Sillä mitään halpoja Tab S8 -uutuudet eivät ole. Muistista ja verkkoyhteyksistä riippuen (WiFi, 4G/5G) Galaxy Tab S8 maksaa 799-999 euroa, Galaxy Tab S8+ 999-1199 euroa ja Galaxy Tab S8 Ultra 1249-1699 euroa. Ennakkoon laitteen tilaajille tulee mukana Book Cover Keyboard, joka yhdessä Dex-tilan kanssa tekee tabletista myynti- ja markkinointihenkilön ainoan tarvitsemansa tietokoneen.