Työkalu löytyy aukot avoimesta lähdekoodista

EDA-talo Synopsys on lanseerannut koodin tietoturvavirheiden löytämiseen ja korjaamiseen kehitety Code Sight -työkalun erillisenä työkaluna integroituihin kehitysympäristöihin (IDE). Sen avulla kehittäjät voivat nopeasti löytää ja korjata esimerkiksi lähdekoodin tietoturvaviat ja avoimen lähdekoodin riippuvuudet ennen kuin koodi lyödään lukkoon.

Code Sight Standard Edition hyödyntää Synopsysin Rapid Scan Static- ja Rapid Scan SCA -teknologiaa, Se on käytännössä sovellus, joka tekee nopeasti koodin tietoturva-analyysin suorana kehittäjän omassa IDE-ympäristössä. Tällä voidaan välttää kalliit uudelleentyöstöt, jotka aiheutuvat myöhemmin ohjelmistokehityksen elinkaaren aikana havaituista ongelmista.

Antamalla kehittäjille mahdollisuuden korjata tietoturvaviat koodauksen aikana, Code Sight Standard Edition vähentää myöhemmän vaiheen tietoturvatestauksen kuormitusta ja minimoi kalliita korjauksia ongelmien korjaamiseksi, kun kehittäjät ovat siirtyneet muihin projekteihin.

Code Sight Standard Edition, joka on tällä hetkellä saatavilla Visual Studio Code IDE:lle, toimii itsenäisesti keskitetyistä tietoturvatestaustyökaluista, kuten Coverity SAST ja Black Duck SCA, joita käytetään tyypillisesti myöhemmin ohjelmiston elinkaaren aikana. Kehittäjät voivat ladata ja asentaa Code Sightin suoraan VS Code Marketplacesta ja aloittaa koodinsa analysoinnin alle viidessä minuutissa. Code Sight Standard Edition on saatavilla ilmaiseksi 30 päivän kokeilujakson ajan.

Synopsysin Software Integrity Groupin johtaja Jason Schmitt muistuttaa, että modernin ohjelmistokehityksen aikakaudella nopeus on kuningas ja ohjelmistoriski tarkoittaa isoa liiketoimintariskiä. - Tämä tarkoittaa, että kehittäjät kantavat valtavan vastuun organisaatioidensa suojelemisesta, eikä heillä ole ylellisyyttä pysähtyä ja skannata. Heidän varustaminen tekniikalla, joka auttaa heitä kirjoittamaan turvallisempaa koodia alusta alkaen, voi dramaattisesti vähentää avoimen koodin ongelmien löytämiseen ja korjaamiseen kuluvaa aikaa.