Näin Trickbot toimii

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat kertovat yksityiskohtaisesti, miten kyberkonnien tämän hetken suosikkitiirikka Trickbot toimii. Trickbot-hyökkäykset kohdistuvat pääosin isojen, kansainvälisesti tunnettujen yrityksen asiakaskuntaan. Hyökkäyksen kohteeksi on joutunut isoja yrityksiä, kuten Microsoft, Google, Amazon ja PayPal. Tartuntoja on kertynyt yli 140 000 marraskuun 2020 jälkeen.

Trickbotin levittäjät pyrkivät anastamaan pankkitunnuksia, salasanoja ja muuta käyttökelpoista tietoa. Kyseessä on teknisesti erittäin kehittynyt haittaohjelma, jolla on useita keinoja väistää tietoturvaohjelmistoja. Se koostuu yli 20 moduulista, jotka hyökkääjä voi ladata uhrin laitteelle tarpeidensa mukaan. Trickbotilla voidaan myös avata tie useille muille haittaohjelmatyypeille, joilla uhreille voidaan aiheuttaa lisää vahinkoa.

Myös Suomessa Trickbot on usein ollut haittaohjelmien Top 10 -listan kärjessä. Esimerkiksi tammikuussa se oli Suomen kolmanneksi yleisin haittaohjelma. Mutta miten Trickbot toimii?

Rikolliset hankkivat käyttöönsä varastettuja sähköpostiosoitteita sisältävän tietokannan ja lähettävät valitsemiinsa osoitteisiin sähköpostiviestejä, joissa on liite tai linkki. Uhri lataa liitedokumentin koneelleen ja avaa sen, jolloin hän tulee käynnistäneeksi makron. Trickbotin ensimmäinen vaihe käynnistyy ja haittaohjelman runkotiedosto latautuu koneelle. Trickbotin runkotiedosto suorittaa itsensä ja asettuu pysyvästi koneelle. Hyökkääjä lataa tartunnan saaneelle koneelle valitsemansa lisämoduulit, jotka suorittavat halutun toimenpiteen, kuten levittävät haittaohjelmaa yritysverkon muille koneille tai nappaavat tunnuksia ja salasanoja.

Miten käyttäjä voi suojautua Tricbotin hyökkäyksiltä? Check Pointin tietoturvavinkit ovat tuttuja ja toimivia.

Varo sähköpostiviestejä, joissa on liitteitä tai linkkejä. Avaa vain tiedostoja, jotka olet saanut luotettavalta lähettäjältä. Älä klikkaa tiedostojen linkkejä ja jos tiedostoissa on makroja, älä salli niiden suorittamista. Pidä huolta, että käytössäsi on uusin verso käyttöjärjestelmästä ja toimiva, päivitetty tietoturvaohjelmisto. Käytä eri verkkosivuilla eri salasanaa.