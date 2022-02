Ohjelmistoyritys Eficode järjestää Euroopan suurimman DevOps-tapahtuman Helsingissä 8.-9. maaliskuuta. The DEVOPS Conferenceen osallistuminen on maksutonta. Tämän vuoden konferenssi keskittyy DevOpsin inhimilliseen puoleen eli siihen, kuinka ihmiset menestyvät oikean kulttuurin ja prosessien avulla.

Yhdysliikennepalveluita Pohjoismaissa tarjoava Netnod aikoo 8.3. avata ensimmäiset pisteensä Suomessa. Yhdysliikennepisteet parantavat suomalaisverkkojen suorituskykyä ja liityntäliikennettä Pohjoismaissa.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan viime vuonna noin 30 prosenttia Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli ladattavia. Noin 10 prosenttia autoista oli täyssähköautoja ja noin 20 prosenttia ladattavia hybridejä. Arvioiden mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 noin 740 000 ladattavaa henkilöautoa.

Tutkijat etsivät jatkuvasti ratkaisuja, joilla voidaan toteuttaa yhä nopeampia transistoreja, piirejä ja järjestelmiä. Saksalaistutkijat ovat nyt löytäneet ratkaisun, jolla nanolangoista saadaan nopeampia elektronien kuljettajia. Innovaatio voi mahdollistaa ultranopeiden transistorien rakentamisen.

Amerikkalainen Aspinity on yritys, joka on kehittänyt maailman ensimmäisen analogisen tekoälypiirin. Nyt julkistettu AML100-piiri on suunniteltu vähentämään jatkuvasti päällä olevan järjestelmän tehonkulutusta 95 prosenttia. Piirin avulla valmistajat voivat pidentää laitteiden akun käyttöikää.

Ericsson on reagoinut median kyselyihin, jotka liittyvät yhtiön Irakin toimintojen sisäiseen tutkintaan vuonna 2019. Yhtiön mukaan sen toiminnassa on havaittavissa korruptioon viittaavia toimintatapoja.

Nopeita datayhteyksiä tarjoava Equinix laajentaa Suomen asiakkaiden palveluita uudella Network Edge -konseptilla. Kyse on käytännössä virtuaalisesta palvelimista, joiden avulla yritykset voivat käsitellä dataa lähempänä käyttäjää, ilman fyysistä datakeskusta, kertoo yhtiön Suomen toimitusjohtaja Sami Holopainen.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat kertovat yksityiskohtaisesti, miten kyberkonnien tämän hetken suosikkitiirikka Trickbot toimii. Trickbot-hyökkäykset kohdistuvat pääosin isojen, kansainvälisesti tunnettujen yrityksen asiakaskuntaan. Hyökkäyksen kohteeksi on joutunut isoja yrityksiä, kuten Microsoft, Google, Amazon ja PayPal. Tartuntoja on kertynyt yli 140 000 marraskuun 2020 jälkeen.

Datan luku SD-kortilta vaikkapa läppärissä tuntuu yksinkertaiselta, mutta operaatio vaatii aika lailla prosesseja onnistuakseen. Yksi tärkeä on virransyöttö kortille oikealla jännitteellä. Nexperia on nyt kutistanut piirin, jolla kortin jännitettä säädellään.

PCI-SIG-järjestö hyväksyi tammikuussa PCI Express -standardin seuraavan polven 6.0-määritykset. Rambus ehti ensimmäisenä PCIe6-ohjaimellaan, nyt mittauslaiteyritys Teknoronix on esitellyt ensimmäisen testausratkaisun tuleville yhteyksille.