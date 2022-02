Maksukortti salaa datansa tiukemmin

NXP on esitellyt uuden älysirun maksukorttipiirien MIFARE Ultralight -sarjaansa. Uusin piiri käyttää AES-salausta ja Common Criteria EAL3+ -turvasertifikaattia, joten sensitiivinen data on entistä paremmin suojattu.

Tietoturvasta on nopeasti tullut monien tuotteiden avainominaisuus. MIFARE Ultralight AES:n avulla ratkaisuntarjoajilla on turvallisempi ja kätevämpi tapa myöntää rajoitetun käytön kontaktittomia lippuja ja kortteja, mukaan lukien RFID-vierailukortit, tapahtumaliput, pääsykortit ja kanta-asiakaskortit.

MIFARE Ultralight AES käyttää salausta, jossa on NIST:n (National Institute of Standards and Technology) suosittelema riittävä avaimen pituus turvallista todennusta ja suojattua tietojen käyttöä varten. Lisäksi siru tukee mahdollisuutta rajoittaa negatiivisia todennusyrityksiä, mikä johtaa turvallisempiin toteutuksiin vieraiden suojaukseen ja suojattuihin huoneisiin.

Lisätiedot