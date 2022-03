Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä myytiin 356 miljoonaa älypuhelinta. Määrä kasvoi edellisneljänneksestä 9,5 prosenttia. Kasvu perustui pitkälle Applen uuteen iPhone 13 -malliin, jonka voimalla valmistaja nousi samalla markkinaykköseksi 24 prosentin markkinaosuudella, kertoo Trendforce.

Mittauslaitevalmistaja Tektronic on julkistanut SignalVu 5G NR -analyysiohjelmistonsa 6-sarjan B MSO -oskilloskoopeille. Insinöörit voivat nyt suorittaa kriittisiä 5G NR -mittauksia 3GPP-spesifikaatioiden mukaisesti Tekin huippuluokan oskilloskoopeilla.

Irlantilainen Benetel on laajentanut Open RAN -tekniikkaa tukevien radioyksiköiden (RU) valikoimaansa RAN650-laitteella. Tämä Barcelonassa esillä oleva radioyksilkkö on tarkoitettu tuomaan 5G-kapasiteettia yksityisiin, kampus- ja teollisuusverkkoihin sekä maaseudun verkkoihin ja julkisiin hotspotteihin.

Markkinoille on nyt alkanut tulla läppäreitä, joissa on DRAM-muistissa siirrytty uuteen DDR5-polveen. Kingston on yhtenä ensimmäisistä valmistajista esitellyt SODIMM-kokoisen DDR5-muistin, jolla uusin tekniikka saadaan myös pienempään tilaan.

Nokia kertoo, että Liquid Cooling -jäähdytys on tulossa kaupallisesti tarjolle. Ratkaisu on suunniteltu tekemään radioverkoista kestävämpiä ja kustannustehokkaampia vähentämällä tukiaseman jäähdyttämiseen tarvittavaa energiaa. Jäähdytysjärjestelmän energiankulutusta voidaan vähentää jopa 90 prosenttia ja tukiaseman CO2-päästöjä jopa 80 prosenttia verrattuna perinteisiin aktiivisiin ilmajäähdytysjärjestelmiin.

Miltä kuulostaisi älypuhelin, jonka akun saisi ladattua puolilleen viidessä minuutissa? Sellaista esitellään jo Barcelonan mobiilimessuilla. Asialla on realme ja sen uusi GT Neo 3 -malli, jota voidaan ladata 150 watin teholla. Laturin elektroniikan on kehittänyt Navitas Semiconductor.

Kyberturvallisuusyhtiö F-Secure on tuonut tarjolle ilmaisen verkkotyökalun, jonka avulla voi luoda erittäin vahvoja salasanoja erilaisille tileille ja palveluille. Vain muutamassa sekunnissa salasanageneraattori voi luoda uuden salasanan, joka on riittävän vahva vastustamaan hakkereiden murtautumisyrityksiä.

Huawei esittelee Barcelonan Mobile World Congressissa uutta Super Device -ohjelmistoratkaisuaan, joka mahdollistaa vaivattomat yhteydet eri laitteiden välillä. Ohjelmisto on tarkoitettu erityisesti niille, jotka joutuvat elämään usean järjestelmän välillä: usein esimerkiksi kannettava tietokone on omistettu työnteolle ja älypuhelin jää viihteen sekä vapaa-ajan alustaksi.

Japanilainen Renesas Electronics on julkistanut 64-bittiseen RISC-V-ytimeen perustuvien ohjainpiirien sarjan. RZ/Five-perhe käyttää Andes Technologyn AX45MP-ytimeen. RISC-V:n asema vahvistuu näin Renesasin Arm-pohjaisten ohjaimien rinnalla.

Sähköllä toimivien autojen määrä kasvaa Suomessa koko ajan, vaikka komponenttipula hidastaakin autokauppaa. Helmikuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 21,6 prosenttia oli ladattavia hybridejä ja 12,4 prosenttia täyssähköautoja, kertoo Autoalan Keskusliitto. Ladattavien autojen osuus rekisteröinneistä oli yhteensä lähes sama kuin tammikuussa, noin kolmannes.